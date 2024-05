20.05.2024 09:29 4.246 Feuerwehr-Einsatz in Pieschen: Gartenlaube steht in Flammen

In der Nacht auf den heutigen Montag stand in Dresden-Pieschen auf der Trachenberger Straße gegen 1.30 Uhr plötzliche eine Gartenlaube in Flammen.

Von Kim Marie Moser

Dresden - In der Nacht auf den heutigen Montag stand in Dresden-Pieschen plötzlich eine Gartenlaube in Flammen. Die Laube auf der Trachenberger Straße wurde durch den Brand komplett zerstört. © Roland Halkasch Wie die Feuerwehr mitteilte, war das Feuer gegen 1.30 Uhr unweit des DVB-Betriebshofs Trachenberge ausgebrochen. Die Kameraden machten sich sofort auf den Weg und verschafften sich vor Ort gewaltsam Zutritt zu dem Kleingartenverein. Anschließend begannen sie die Brandbekämpfung – mithilfe von Wasser und Löschschaum – von zwei Seiten aus. Damit schafften sie es gerade noch, das Übergreifen der Flammen auf eine weitere Laube zu verhindern. Dresden Feuerwehreinsatz Garten brennt! Feuerwehreinsatz in der Adolph-Kolping-Schule Um auch die Glutnester innerhalb der Hütte zu löschen, mussten anschließend Teile des Dachs, sowie Wände eingerissen werden. Gegen 4.15 Uhr war der Einsatz für die Kameraden schließlich beendet. Glücklicherweise kamen durch den Brand weder Menschen noch Tiere zu Schaden. Das Dach musste von den Kameraden zum Teil entfernt werden, um die Glutnester im Inneren zu löschen. © Roland Halkasch Nun hat die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Titelfoto: Roland Halkasch