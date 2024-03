15.03.2024 06:28 4.651 Flammen im Dresdner Norden: Drei Autos brennen komplett aus!

Von Niklas Perband

Dresden - Später Einsatz für die Albertstadt-Wache! Kurz vor Mitternacht standen am gestrigen Donnerstag drei Autos auf der Bärnsdorfer Straße in Flammen. Drei Wagen brannten wegen des Feuers aus. © Roland Halkasch Im Norden der Leipziger Vorstadt brannten gegen 23.30 Uhr ein VW Golf, ein Skoda Superb sowie ein Dacia Duster, die direkt neben dem Novalis Hotel Dresden geparkt hatten. Die Flammen loderten noch kräftig, als die Feuerwehr vor Ort eintraf, um das Feuer unter Atemschutz mit Wasser und Schaum zu löschen. Ein Übergriff auf die Umgebung - insbesondere die Hotelfassade - konnte von den Kräften der Albertstadt-Wache noch verhindert werden. Für die Autos kam hingegen jede Rettung zu spät - sie waren laut Feuerwehr bereits vollkommen ausgebrannt. Die Polizei sprach gegenüber TAG24 von einem Sachschaden in Höhe von rund 85.000 Euro! Personen waren glücklicherweise nicht zu Schaden gekommen. Dresden Feuerwehreinsatz "Einsatz" in der Dresdner Heide: Feuerwehr rückt mit 80 Kameraden aus! Die Bärnsdorfer Straße war wegen des Einsatzes vorübergehend gesperrt. Die Feuerwehr löschte mit Wasser und Schaum © Roland Halkasch Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

Titelfoto: Montage: Roland Halkasch