Gebäudeteil droht abzustürzen! Sturmtief "Telse" fegt über Dresden

Dresden - Am Donnerstag rief Sturmtief "Telse", welches mit heftigen Böen über den Freistaat fegt, gleich mehrfach die Dresdner Feuerwehr auf den Plan. Man rechnet im Laufe des Tages mit weiteren Einsätzen.

In Seidnitz, Omsewitz und Cossebaude musste die Einsatzkräfte zu umgestürzten Bäumen oder herabgefallenen Ästen eilen.

Bevor jemand zu Schaden kam, konnte die Feuerwehr den Bereich um das Gebäude herum sichern. Außerdem wurde eine Drehleiter in Stellung gebracht. Über diese konnte Dachdecker die losen Teile wieder befestigen.

Am Morgen läuteten in der Dresdner Altstadt die Sirenen . Nach ersten Informationen der Feuerwehr wurde diese gegen 9.20 Uhr zum Einsatz auf die Zirkusstraße gerufen.

In Cotta droht ein Baum gegen ein Wohnhaus zu kippen. © Feuerwehr Dresden

Am Nachmittag war die Feuerwehr zusammen mit einem Fachberater des Technischen Hilfswerk in Dresden-Cotta im Einsatz. An der Hörigstraße drohte ein großer Baum gegen ein Wohngebäude zu kippen.

Auch hier wurde der Bereich abgesichert. Spezialkräfte für Baumpflege sollen jetzt damit beginnen, den Baum zu beseitigen. Um sie dabei zu unterstützen, wurde ein Kran angefordert. Dieser soll den Baum entlasten.

Insgesamt sieben Mal musste die Feuerwehr bisher aufgrund der heftigen Böen ausrücken. Da sich der Sturm aber bis in die Abendstunden ziehen soll, rechnen die Retter damit, dass es zu weiteren Einsätzen kommen wird.

Die Feuerwehr mahnt die Bevölkerung "weiterhin wachsam zu bleiben" und verweist auf ihre Verhaltenstipps bei stürmischer Wetterlage.