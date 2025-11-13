2.600
Großaufgebot der Dresdner Feuerwehr am Residenzschloss: Was ist da los?
Dresden - Rund ums Dresdner Residenzschloss haben sich am Donnerstagabend zahlreiche Feuerwehren aufgereiht. Was war da los?
Zeugen konnten sehen, wie die vielen Fahrzeuge ankamen.
Wie ein Sprecher der Feuerwehr Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, gab es gegen 21.30 Uhr einen Alarm, weil ein Handfeuermelder eingeschlagen worden war.
Doch der Spuk war so schnell vorbei, wie er gekommen war. Eine Feuerwehr nach der anderen rückte wieder ab.
Dresden Feuerwehreinsatz Aufwendige Rettung: Handwerker schießt sich Stahlklammer in den Oberschenkel
Ganz klar: Hier musste nichts gelöscht werden, ein klassischer Fehlalarm, wie der Feuerwehrsprecher ebenfalls bestätigte.
Die Retter waren nur etwa 15 Minuten vor Ort, ehe sie wieder abrückten. Am Ende bleibt die Erkenntnis: Lieber ein Fehlalarm zu viel als ein echter Alarm zu wenig!
Titelfoto: TAG24