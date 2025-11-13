Großaufgebot der Dresdner Feuerwehr am Residenzschloss: Was ist da los?

Dresden - Rund ums Dresdner Residenzschloss haben sich am Donnerstagabend zahlreiche Feuerwehren aufgereiht. Was war da los?

Zahlreiche Feuerwehren trafen rund ums Residenzschloss ein. © TAG24

Zeugen konnten sehen, wie die vielen Fahrzeuge ankamen.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr Dresden gegenüber TAG24 bestätigte, gab es gegen 21.30 Uhr einen Alarm, weil ein Handfeuermelder eingeschlagen worden war.

Doch der Spuk war so schnell vorbei, wie er gekommen war. Eine Feuerwehr nach der anderen rückte wieder ab.

Ganz klar: Hier musste nichts gelöscht werden, ein klassischer Fehlalarm, wie der Feuerwehrsprecher ebenfalls bestätigte.