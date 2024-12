04.12.2024 12:49 5.085 Großbrand in Dresden: Feuer breitet sich auf Dachstuhl von Wohngebäude aus!

In Rossendorf in Dresden kam es am heutigen Mittwoch zu einem Großbrand. Laut der Feuerwehr griff ein Brand von einer Scheune auf ein Wohnhaus über.

Von Calvin Schröder

Dresden - In Rossendorf in der Dresdner Ortschaft Schönfeld-Weißig kam es am heutigen Mittwochvormittag zu einem Großbrand.

Die Radeberger Landstraße muss für die Löscharbeiten zunächst vollständig gesperrt bleiben. © Roland Halkasch Zuerst brannte aus bislang ungeklärter Ursache eine Scheune, wie die Dresdner Feuerwehr mitteilte. Das Feuer griff auf die Fassade eines nahe gelegenen Wohnhauses über und breitete sich bis in den Dachstuhl aus. Seit 10.50 Uhr versucht die Feuerwehr, den Brand zu löschen, dabei gehe es jetzt vor allem um den Dachstuhl. Dresden Feuerwehreinsatz Feuer in Dresdner Schule! Polizei ermittelt wegen Brandstiftung Momentan kommt es zu einer sehr starken Entwicklung von Rauch, der sich in Richtung des Gewerbegebiets Rossendorf ausbreitet. Über 60 Einsatzkräfte versuchen die Lage in den Griff zu bekommen, wie ein Sprecher der Feuerwehr TAG24 bestätigte. Das Löschen der brennenden Dachhaut gestaltet sich schwierig Die Löscharbeiten konzentrieren sich auf den brennenden Dachstuhl. © Roland Halkasch Darunter auch Trupps mit Atemschutz und handgeführten Strahlrohren im Gebäude.

Außerdem ist eine Drehleiter im Einsatz, um die schwierigen Löscharbeiten zu unterstützen. Für diese ist Radeberger Landstraße zurzeit komplett gesperrt. Verletzte gibt es bislang nicht. Dresden Feuerwehreinsatz Nach Kinderzimmer-Brand in Striesen: Das soll die Ursache gewesen sein Auch die Warn-App "NINA" schickte eine Meldung raus. Anwohner im betroffenen Gebiet sollten sich vor der starken Rauchentwicklung in Acht nehmen. © Montage: Feuerwehr Dresden, Screenshot Warn-App NINA Anwohner im Umkreis von einem Kilometer um den Gutsweg werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abzustellen. Erstmeldung vom 4. Dezember, um 12.49 Uhr; letzte Aktualisierung um 13.28 Uhr.

Titelfoto: Roland Halkasch