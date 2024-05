Dicke Rauchwolken über Dresden: Ehemalige Malzfabrik erneut in Flammen!

Dresden - Bei einem Brand in der ehemaligen Malzfabrik auf der Straße des 17. Juni kommt es aktuell zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Dicke Rauchschwaden quellen aus dem Gebäude. © Roland Halkasch

Wie Polizei und Feuerwehr am Abend bestätigten, stehen mehrere Gebäude der alten Industriebrache auf der Straße des 17. Juni in Niedersedlitz seit den frühen Abendstunden in Brand.

Verletzt wurde niemand, doch der Brand habe sich innerhalb kurzer Zeit auf ein weiteres Gebäude ausgebreitet, dessen Dachstuhl jetzt in Flammen steht.

Neben etwa 80 Kräften der Feuerwehr ist auch eine Drohnenstaffel des ASB vor Ort, um die "unterschiedlichen Brandherde besser lokalisieren und die Brandbekämpfung gezielt aufnehmen" zu können, wie ein Sprecher erklärte.

Fotos vom Einsatzort zeigen einen dicken, meterhohen Rauchpilz, der aus dem ehemaligen Fabrikgebäude quillt, sowie zahlreiche Einsatzkräfte, die gegen die Flammen ankämpfen. Da innerhalb des Gebäudes jedoch Absturz- und Einsturzgefahr herrscht, kann die Feuerwehr nur von außen löschen.

Anwohner werden gebeten, das betroffene Gebiet im Umkreis von etwa 500 Metern zu meiden, alle Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten.