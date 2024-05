01.05.2024 17:10 4.835 Lager in Dresden steht in Flammen: Feuerwehr kämpft gegen Ausbreitung

Am 1. Mai gibt es in Dresden leider auch ein Feuer, um das niemand gebeten hat. Denn in Prohlis stand am frühen Nachmittag ein Lager in Flammen.

Von Holger Köhler-Kaeß

Dresden - Am 1. Mai gibt es in Dresden leider auch ein Feuer, um das niemand gebeten hat. Denn in Prohlis stand am frühen Nachmittag ein Lager in Flammen. 35 Kräfte bekämpften den Brand vor Ort erfolgreich. © Roland Halkasch Der Brand brach gegen 14.40 Uhr im Heinz-Lohmar-Weg aus. Dort fing hauptsächlich Verpackungsmaterial im Bereich der Laderampe des Lagers Feuer. Weil die Flammen auf das Gebäude überzugreifen drohten, bekämpfte die Feuerwehr sie mit 35 Kräften.

Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Titelfoto: Roland Halkasch