Manchmal gibt's auch was zum Schmunzeln! Die skurrilsten Einsätze der Dresdner Feuerwehr

Dresden - Rund 150.000 Mal werden Feuerwehr und Rettungsdienst jährlich in Sachsens Landeshauptstadt alarmiert.

Die Feuerwehr Dresden hat immer wieder auch überraschende Einsätze. © Robert Michael/dpa

Sie löschen Brände, retten Menschen und Tiere. Dabei erleben sie auch Überraschendes. Die Feuerwehr Dresden gab jetzt Einblicke in ihre skurrilsten Einsätze der vergangenen zwölf Monate.



Ein Spaziergänger auf einem Mehrfamilienhaus in der Neustadt rief die Höhenretter im Februar 2022 auf den Plan, nachdem zahlreiche Notrufe eingegangen waren.

Der Mann wollte sich mitnichten das Leben nehmen. Er hatte Corona und brauchte einmal frische Luft. Weil er niemanden anstecken wollte, war er aus seiner Dachwohnung nach draußen geklettert.

Mehr zu tun hatten die Höhenretter im Oktober am Pullman-Hotel an der Prager Straße: Dort hing ein Fensterputzer im 14. Stock in seinem Korb fest.

Die Kameraden zogen den Reinigungsmann mit einem Flaschenzug auf das Dach.