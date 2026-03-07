Rauchwolke über Dresden: Feuerwehr im Einsatz

Dresden - Alarm in Dresden-Strehlen ! Eine dunkle Rauchwolke steigt seit dem frühen Samstagnachmittag über dem Stadtteil empor.

Eine dunkle Rauchwolke über Strehlen ist weithin sichtbar. © TAG24

Die Feuerwehr wurde gegen 14.15 Uhr auf die Caspar-David-Friedrich-Straße gerufen, erklärte Sprecher Michael Klahre (46) auf TAG24-Nachfrage.

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein leerstehendes Gebäude brennt. Es kommt zu einer "massiven Rauchentwicklung", die gegenwärtig "frei nach oben zieht", wie es vonseiten der Feuerwehr heißt.

Für die Löschmaßnahmen haben Kameraden zahlreiche Strahlrohre in Stellung gebracht. Auch wurden weitere Kräfte nachgefordert.

Auf der Caspar-David-Friedrich-Straße und der Teplitzer Straße müssen Verkehrsteilnehmer mit Behinderungen rechnen. Die Buslinie 85 wird in beide Richtungen zwischen Wasaplatz und Räcknitzhöhe umgeleitet, teilten die DVB via X mit.

Mehr in Kürze bei TAG24.