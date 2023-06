Renault fackelt auf Parkplatz in der Johannstadt ab!

Dresden - Auf einem Parkplatz im Dresdner Stadtteil Johannstadt stand am Dienstagabend ein Renault in Flammen.

Auf einem Parkplatz in Dresden-Johannstadt brannte am Dienstagabend ein Renault. © Feuerwehr Dresden

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet die Front des Wagens gegen 22.19 Uhr an der Pfeifferhannsstraße in Brand, teilte die Feuerwehr Dresden am Mittwochmorgen mit.

Mithilfe von Schaum und Wasser konnten die insgesamt 16 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Altstadt das brennende Fahrzeug löschen.

Um zu verhindern, dass die Flammen auf weitere Wagen auf dem Parkplatz übergreifen, wurden die benachbarten Autos mit Wasser gekühlt.

Gegen 23.18 Uhr konnte der Feuerwehreinsatz schließlich beendet werden, erklärte Michael Klahre, Pressesprecher der Feuerwehr Dresden, gegenüber TAG24.

Noch während die Löscharbeiten im Wohngebiet in Johannstadt andauerten, wurden die Kollegen der Feuer- und Rettungswache Albertstadt zu einem weiteren Fahrzeugbrand in der Neustadt gerufen.