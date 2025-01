Tram entgleist: DVB müssen Abfangbahn ankoppeln!

Dresden - Bergung erfolgreich abgeschlossen! Am gestrigen Dienstagabend mussten Spezialisten der Dresdner Feuerwehr eine verunfallte Straßenbahn wieder auf die Schienen bringen. Währenddessen kam es zu größeren Beeinträchtigungen im ÖPNV.

Im Hintergrund zu erkennen: die eingesetzte Abfangbahn im Rahmen der Aufgleisung. © Roland Halkasch

Das Unglück ereignete sich gegen 17 Uhr auf der Königsbrücker Straße am Abzweig Hellerau in Dresden-Klotzsche. Ein Stadtbahnwagen (Typ NGT D8) der Linie 8 entgleiste aus noch ungeklärter Ursache an einer Weichenverbindung.

Verletzte gab es glücklicherweise nicht.

Alarmierte Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle mithilfe von Verkehrskegeln und Blitzleuchten umfassend ab und sorgten für eine Ausleuchtung. Anschließend wurde die Bergung vorbereitet.

Dazu mussten beschädigte Teile abgebaut und gesichert werden. Zugleich wurden Einsteckachsen und Verschiebewagen in Stellung gebracht.

"Eine Abfangbahn wurde hinter die havarierte Bahn angekoppelt und die Oberleitung im Bereich der Einsatzstelle durch DVB-Spezialisten abgeschaltet", erklärte Feuerwehr-Sprecher Michael Klahre (45).