Wohnung in Flammen! Bewohner springen von Balkon

Neukirch/Lausitz - Als am Samstagabend in einem Einfamilienhaus ein Feuer ausbrach, blieb den beiden Bewohnern, einer 40-jährigen Frau und einem 36-jährigen Mann, nur noch der Sprung vom Balkon. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr kämpften noch bis tief in die Nacht gegen die Flammen.