12.12.2023 11:43 849 Zahlreiche Notrufe in Dresden: Rettungsdienst muss 272 Mal ausrücken, acht Brand-Einsätze!

Hochbetrieb in der Dresdner Rettungsleitstelle! Am Montag sowie in der Nacht zum heutigen Dienstag mussten die Mitarbeiter insgesamt 1823 Anrufe entgegennehmen.

Von Maximilian Schiffhorst

Dresden - Hochbetrieb in der Dresdner Rettungsleitstelle! Am Montag sowie in der Nacht zum heutigen Dienstag mussten die Mitarbeiter insgesamt 1823 Anrufe entgegennehmen. Davon waren 272 Einsätze zu verzeichnen. Auch die Feuerwehr hatte alle Hände voll zu tun. Die Integrierte Regionalleitstelle Dresden (IRLS) musste am gestrigen Montag ein hohes Anruf-Aufkommen bewältigen. (Archivbild) © Thomas Türpe Wie die Verantwortlichen mitteilten, handelt es sich bei der Vielzahl an Alarmierungen um den zweithöchsten Wert in diesem Jahr. Nur am vergangenen Freitag musste der Rettungsdienst insgesamt 280 Mal ausrücken. Auch die Zahl der qualifizierten Krankentransporte liegt auf hohem Niveau. So mussten in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 242 Einsätze gefahren werden. Laut Rettungsleitstelle kann für das derzeit hohe Anruf-Aufkommen keine konkrete Ursache definiert werden. Es gebe eine große Bandbreite an medizinischen Notfällen. Dresden Feuerwehreinsatz Adventskranz brennt: Dresdner Feuerwehr rückt zu nächtlichem Einsatz aus Zum Vergleich: Am 11. Dezember 2022 nahmen die Mitarbeiter 1414 Anrufe entgegen - 575 Anrufe kamen über den Notruf. Am gestrigen Dienstag wählten hingegen 641 Personen die 112. Acht Brand-Einsätze innerhalb eines Tages Kleinbrände sowie Hilfeleistungen beschäftigten die Berufsfeuerwehr innerhalb der vergangenen 24 Stunden. (Symbolfoto) © Feuerwehr Dresden In den vergangenen 24 Stunden war auch die Dresdner Berufsfeuerwehr stark gefordert. So mussten sich die Kameraden um acht überwiegend kleine Brände kümmern. Einerseits gingen Mülltonnen in Flammen auf, andererseits sorgte angebranntes Essen für einen ausgelösten Rauchwarnmelder. Auch eine Gardine, die aufgrund einer Kerze Feuer fing, musste abgelöscht werden. Kurz darauf ging noch die Meldung über einen Brand in Cotta ein. Hierbei hatte im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses eine Matratze gebrannt. Der Bewohner schmiss diese kurzerhand aus dem Fenster. Dresden Feuerwehreinsatz Feueralarm am Dresdner Hauptbahnhof: Was ist da los? Zumeist blieben die Beteiligten unverletzt. Laut Feuerwehr mussten drei Personen wegen des Verdachts der Rauchgasvergiftung medizinisch behandelt werden. Auch der starke Wind sorgte vermehrt für Alarmierungen. Umgestürzte Bäume sowie andere Hilfeleistungen forderten insgesamt 20 Einsätze.

Titelfoto: Montage: Thomas Türpe, Feuerwehr Dresden