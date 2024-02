Grüne Jugend will sich Nazis entgegenstellen: "Ende mit Trauermärschen und Menschenkette!"

Sie wollen den Trauermärschen der Rechtsextremen ein Ende setzen: Die Mitglieder der Grünen Jugend gehen in Dresden aus Protest gegen Nazis auf die Straße.

Von Alexander Steiger

Dresden - Sie wollen den Trauermärschen der Rechtsextremen ein Ende setzen: Die Mitglieder der Grünen Jugend (GJ) gehen am morgigen Sonntag sowie am Dienstag in Dresden auf die Straße, um sich den angekündigten Nazi-Protesten zum Bomben-Gedenken entgegenzustellen.

Am 13. Februar wird es in Dresden wieder eine Menschenkette geben. Die Grüne Jugend lehnt dies ab. (Archivbild) © Robert Michael/dpa "Wir bewerten es als einen Skandal, dass in unserer freiheitlichen Demokratie Neonazis aus ganz Europa, von den Sicherheitsbehörden geschützt, durch Dresden ziehen können. Dabei sind genau sie die größte Gefahr für unsere demokratische Grundordnung", sagt Paulina Großeibl, Landessprecherin der GJ Sachsen. Es dürfe auf den Straßen keinen Platz für Faschisten geben. "Da das Gedenken an die Bombardierung Dresdens am 13. Februar in den vergangenen Jahren massiv für rechte Propaganda verwendet wurde, schließen wir uns dem Bündnis 'Dresden Wi(e)dersetzen' an und fordern das Abschaffen des Gedenkens an den 13. Februar", betont Großeibl. Dresden Rassistische Attacke am Pirnaischen Platz! Polizei sucht Zeugen Die Grüne Jugend würde zugleich die an diesem Tag von der Stadt organisierte Menschenkette ablehnen. "Im letzten Jahr haben Rechtsextreme der Freien Sachsen die Aktion unterwandert", heißt es als Begründung.

Grüne Jugend ruft zur Teilnahme an Demos vom Aktionsbündnis "Dresden Wi(e)dersetzen" auf