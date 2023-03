Kaum zu glauben: Dresdner Stylistin richtet Scheidungspartys aus!

Dresden - Sie macht Frauen das Leben schöner: Die Dresdner Stylistin Claudia Rochow (50) nennt sich deshalb zu Recht "Die Schönermacherin". Und weil es mitunter auch ohne Mann schöner sein kann, richtet sie in ihrem Striesener Eckstudio sogar Scheidungspartys aus.

Vielleicht ein neues Jackett und dazu ein Glas Prosecco - Stylistin Claudia Rochow (50) weiß, was Frauen glücklich macht. © Holm Helis

Natürlich mit einem Augenzwinkern. "Warum sollten Frauen nur Junggesellinnenabschiede feiern?", fragt Claudia mit Blick auf einen neuen Lebensabschnitt.

"Eine Scheidung kann ein Grund sein, sich mit Freundinnen zu treffen und einen Neuanfang zu wagen."

Symbolisch vielleicht mit einem schicken Kleid oder einem frischen Make-up. Beides hat Claudia Rochow in ihrem Eventstudio in reicher Auswahl. Dazu ein Glas Prosecco, ein kleines Catering oder ein Fotograf für "Vorher-Nachher-Bilder" - alles ist möglich. Und wird nachgefragt.

"Zu mir kommen gestandene Frauen ab 35. Manche haben keine Lust zum Shoppen, andere wollen sich modisch professionell beraten lassen. Wieder andere machen einen Mädelstag draus, feiern ihren Geburtstag, und manche wollen sich nach einer Scheidung einfach was Gutes tun", erzählt Claudia.

Dass sie in puncto Mode von Styling bis Stoffen was auf dem Kasten hat, beweist sie ab Montag in der VOX-Show "Shopping Queen" mit Guido Maria Kretschmer (57).