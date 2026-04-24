Alpaka-Besuch in der Kita: Dresdner Influencerin macht Kindern eine Freude

Dresden - Als Kind flauschigen Besuch in der Kita bekommen? Was gibt es Besseres? Genau dieses Glück wurde nun für die Schützlinge einer Dresdner Kita zur Realität, als Influencerin Lyn Künstner (34) mit einigen Alpakas vor der Kindergartentür stand.

Lyn Künstner (34) auf Kuscheltier: Zusammen mit den Alpakas Zschonergrund Dresden hat die Influencerin nun einer Kita einen Besuch abgestattet. © Montage: Lyn Künstner

Zusammen mit den Zschonergrund-Alpakas Dresden hatte die 34-Jährige der Kindertagesstätte einen Überraschungsbesuch abgestattet.

Einen Spaziergang mit den Tieren konnten die Kinder zwar nicht unternehmen. Dafür hatte Alpaka-Chefin und Zschonergrund-Geschäftsführerin Susan Becker jedoch einiges zum Anschauen und Staunen dabei.

So konnten die Kleinen nicht nur die Alpakas kennenlernen. "Währenddessen wurde ihnen noch ein bisschen über die Tiere erklärt, beispielsweise was sie essen oder was mit ihrer Wolle gemacht wird. Das Heu und die Wolle hatte Susann dann gleich noch mitgebracht, damit die Kinder es sich auch direkt anschauen und es anfassen konnten", erinnert sich Lyn.

In mehreren kleinen Gruppen erlebten die Kinder so einen Vormittag der besonderen Art. Und die Freude, die war natürlich groß!

"Bei den Kids kam das super an. Die waren alle ganz begeistert und haben noch den ganzen Tag davon geschnattert", so die Influencerin.