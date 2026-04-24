Alpaka-Besuch in der Kita: Dresdner Influencerin macht Kindern eine Freude
Dresden - Als Kind flauschigen Besuch in der Kita bekommen? Was gibt es Besseres? Genau dieses Glück wurde nun für die Schützlinge einer Dresdner Kita zur Realität, als Influencerin Lyn Künstner (34) mit einigen Alpakas vor der Kindergartentür stand.
Zusammen mit den Zschonergrund-Alpakas Dresden hatte die 34-Jährige der Kindertagesstätte einen Überraschungsbesuch abgestattet.
Einen Spaziergang mit den Tieren konnten die Kinder zwar nicht unternehmen. Dafür hatte Alpaka-Chefin und Zschonergrund-Geschäftsführerin Susan Becker jedoch einiges zum Anschauen und Staunen dabei.
So konnten die Kleinen nicht nur die Alpakas kennenlernen. "Währenddessen wurde ihnen noch ein bisschen über die Tiere erklärt, beispielsweise was sie essen oder was mit ihrer Wolle gemacht wird. Das Heu und die Wolle hatte Susann dann gleich noch mitgebracht, damit die Kinder es sich auch direkt anschauen und es anfassen konnten", erinnert sich Lyn.
In mehreren kleinen Gruppen erlebten die Kinder so einen Vormittag der besonderen Art. Und die Freude, die war natürlich groß!
"Bei den Kids kam das super an. Die waren alle ganz begeistert und haben noch den ganzen Tag davon geschnattert", so die Influencerin.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Auch Pflegeheime haben die Alpakas schon besucht
Die Idee zu dem Besuch sei bereits im vergangenen Jahr entstanden. "Die Zschonergrund-Alpakas waren damals bei unserem traditionellen Charity-Adventssingen dabei und hatten dort einen der Hauptpreise bereitgestellt. Um das Ganze zu bewerben, hatte ich sie vorab besucht, um mal an einem ihrer Spaziergänge teilzunehmen", erklärt Lyn Künstner. "Dabei habe ich dann Susan Becker kennengelernt."
Die Geschäftsführerin habe ihr erklärt, dass sie nicht nur Spaziergänge anbiete, sondern mit den Tieren auch in Kitas oder Pflegeheimen vorbeischaue. "Da haben wir uns schnell darauf geeinigt, dass wir das einmal zusammen machen wollen."
Für die Tiere seien die Besuche jedoch nicht nur großer Spaß, gab Lyn zu bedenken. "Nach dem Vormittag waren sie ganz schön erschöpft, sagte mir Susann. Ein ganzer Morgen Kinder-Gewusel ist eben auch für sie anstrengend." In den darauffolgenden Tagen habe es deshalb auch Ruhe und Erholung für die Alpakas gegeben.
Die Freude in den Kinderaugen würde das jedoch schnell wieder wettmachen. Und nicht nur in den Kitas, auch in Pflegeeinrichtungen würden die flauschigen Vierbeiner gut ankommen. "Die Leute freuen sich da ja immer riesig, wenn sie tierischen Besuch bekommen", sagte Lyn.
Titelfoto: Montage: Lyn Künstner