Wenn's zweimal klingelt, macht jetzt Böttcher auf: Biertheater startet in erste Saison ohne Blumi

Radeberg - Das Radeberger Biertheater startet am 14. September mit der Premiere von "Zimmer frei! Wenn's bei Neumann 2x klingelt" in die neue Saison. Es ist die erste ohne den beliebten Volksschauspieler Holger Blum, der Mitte Juni unerwartet im Alter von 58 Jahren verstorben war .

"Es macht unglaublich Spaß in und für dieses Theater zu arbeiten", nickt Böttcher. Er hat ein Ensemble an seiner Seite, das sich gerade die Nächte um die Ohren schlägt.

Böttcher übernimmt nicht nur Blumis Vater-Rolle im Neumann-Stück. "Er ist die Schnittstelle zwischen Künstler, Autoren und Geschäftsführung", so Theater-Chef Jens Richter (50).

Holger Blum (†58) spielte im Radeberger Biertheater eine zentrale Rolle – als Schauspieler, Autor, Regisseur und gute Seele. © Petra Hornig

In seinem Schweden-Urlaub hat Schauspieler Thomas Rauch (51) binnen vier Wochen ein ganz neues Neumann-Stück geschrieben – mit neuen Figuren und mehr Musik.

Familienvater Hans Neumann (Böttcher) frönt mit seinem Kumpel im Keller eines Gasthauses seiner Eisenbahn-Leidenschaft. Während sich obendrüber ein Gesangswettbewerb anbahnt. "Wir gehen raus aus Neumanns Wohnzimmer, knüpfen ein bisschen an die Dorfgeschichten der Malzau-Reihe an", so Rauch.

Geprobt wird mit Hochdruck. "Der Zeitdruck war und ist enorm", so Böttcher. Am morgigen Donnerstag werden die Lieder im Medinger Tonstudio eingesungen – eine Woche vor der Premiere!

Jede Menge Requisiten – vom Andreaskreuz bis zum Puffer – staubte Böttcher leihweise von Europas größtem Eisenbahnmuseum in Chemnitz ab. Na dann: "Bahn frei" für die erste Premiere der Saison.

Tickets (ab 36,30 Euro) unter biertheater.de. Wir verschenken 3x2 Freikarten für die Premiere am 14. September (20 Uhr).

Einfach unter Stichwort "Biertheater" eine E-Mail schicken an gewinnspiel@tag24.de.