Bühnen frei für die Dresdner Musikfestspiele: Hinterm Horizont geht’s weiter

Dresden - "Horizonte" eröffnen wollen, dem Festival-Motto folgend, die 47. Dresdner Musikfestspiele, die am Freitag mit einem fulminanten Konzert des Royal Concertgebouw Orchestra unter seinem designierten Chefdirigenten Klaus Mäkelä (28) im Kulturpalast begannen. Überaus glanzvoll war schon der Auftakt am Donnerstag an gleicher Stätte.