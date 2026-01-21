Prinzen begeistern im Kulti: "Nicht so 'n Niveau wie Bertolt Brecht, doch es war nicht alles schlecht"

Dresden - Es gibt Bands, die prägen Generationen und hinterlassen einen bleibenden Eindruck im musikalischen Gedächtnis eines Landes. "Die Prinzen" gehören wohl dazu.

Vorne "Die Prinzen", dahinter das Orchester. Der Kulti-Saal war ausverkauft. © Matthias Rietschel

Mit ihrem unverwechselbaren Stil und Sound haben sie seit 35 Jahren die Herzen ihrer Fans erobert und sich als feste Größe in der deutschen Musiklandschaft etabliert. Zu erleben war das am Sonntag im Kulturpalast beim Dresdner Konzert der "Symphonica 2026"-Tour.

Zum 35-jährigen Jubiläum der Band aus Leipzig sollte es etwas Besonderes sein, eben eine Tour mit Symphonieorchester - der Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach.

Das Konzert war nicht nur Feier der größten Hits der "Prinzen", sondern auch Dank an die Anhängerschaft, die jeden Höhenflug mit der Band geteilt hat. Fans aus drei Generationen waren im Publikum versammelt.

"Die Prinzen" - das sind ursprünglich Tobias Künzel (61), Sebastian Krumbiegel (59), Jens Sembdner (wird heute 59), Wolfgang Lenk (59) und Henri Schmidt (58) sowie Bassist Mathias Dietrich (61) und Schlagzeuger Alexander "Ali" Zieme (54). Jeder bringt seine eigene Persönlichkeit ein, wenn auch Künzel und Krumbiegel als eine Art von Doppel-Frontmann vor allem für Stimmung sorgten.