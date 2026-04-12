Der Lichtbildner von Loschwitz: August Kotzsch und sein Werk im Leonhardi-Museum
Dresden - Wer durch die Straßen und Gassen von Loschwitz spaziert, spürt den Geist der Vergangenheit. Kaum jemand hat die Seele dieses Ortes so präzise und zugleich poetisch eingefangen wie der Dresdner, in Loschwitz geborene Fotopionier August Kotzsch (1836–1910). Die Deutsche Fotothek widmet dem "Lichtbildner von Loschwitz" im Leonhardi-Museum nun eine umfassende Retrospektive, die weit über lokale Heimatgeschichte hinausgeht.
Als Sohn eines Weinbauern aus Loschwitz schlug August Kotzsch früh einen ungewöhnlichen Weg ein: Ab 1861 trat er als erster professionell arbeitender Fotograf des Ortes auf. Mit seiner Kamera begleitete er den Wandel der Elbgemeinde – vom ländlich geprägten Weinbauort hin zum gehobenen Villenvorort Dresdens – und wurde dabei zu einer Art visuellem Chronisten.
Seine Porträts entstanden unter einfachen Bedingungen in einem provisorischen Atelier auf dem eigenen Hof, während Szenen des Alltagslebens oft in stimmungsvollen, beinahe idealisierten Bildern festgehalten wurden.
Kotzschs Aufnahmen dokumentieren nicht nur die Fachwerkhäuser und engen Stiegen, sondern auch den Bau technischer Meilensteine wie des Blauen Wunders oder der Schwebebahn.
Er besaß ein feines Gespür für Perspektive und Licht, wodurch seine Architekturaufnahmen nie bloße Dokumentation blieben, sondern stets die Atmosphäre des Umbruchs zwischen ländlicher Idylle und beginnender Moderne atmen.
Ein moderner Blick, der das Unscheinbare adelt
Neben der großen Architektur faszinieren seine "Studien nach der Natur". Kotzsch isolierte einzelne Pflanzen, Geäst oder einfache bäuerliche Gerätschaften vor neutralem Hintergrund. In dieser Sachlichkeit offenbart sich ein moderner Blick, der das Unscheinbare adelt. Diese Detailaufnahmen stehen als eigenständige Kunstwerke für sich.
"Die Ausstellung schlägt nicht nur den Bogen vom Heute zurück zu den Anfängen der Kotzsch-Rezeption an eben diesem Ort, sondern stellt August Kotzsch als einen Fotografen vor, dessen bildkünstlerische Ideen in ihrer retrospektiven Modernität über seine Zeit hinausweisen", sagt Agnes Matthias, Ausstellungskuratorin der Deutschen Fotothek.
Die Schau bildet die museale Brücke zum neuen Standardwerk aus dem Hause Schirmer/Mosel.
Auf mehr als 500 Seiten dokumentiert dieses von Matthias Griebel und Jürgen Frohse herausgegebene Werkverzeichnis mehr als 1000 Arbeiten. Es verdeutlicht: Kotzsch war kein einfacher "Dorfphotograph", sondern ein präziser Beobachter von europäischem Rang, dessen Motive die Fotografiegeschichte bereichert haben.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
- Exklusive Hintergrundberichte
- Jederzeit abbestellbar
Porträt eines Zeitabschnitts sächsischer wie deutscher Lebenswirklichkeit
Der Ort, die Landschaft und ihre Menschen - einzeln wie im Gesamtpaket geben Kotzschs Aufnahmen ein anschauliches Bild ab, wie Land und Leute Ausgang des 19. Jahrhunderts aussahen, ist Porträt eines Zeitabschnitts sächsischer wie deutscher Lebenswirklichkeit.
Dass die Schau im Leonhardi-Museum stattfindet, ist vielleicht ein Glücksfall. Das Haus liegt im Herzen jenes Terrains, das Kotzsch über Jahrzehnte festhielt.
Die Symbiose aus den historischen Abzügen an der Wand und der wissenschaftlichen Tiefe des Bandes macht dieses Projekt zu einem der wichtigsten Ausstellungs-Ereignisse des Dresdner Frühjahrs.
Die Ausstellung ist geöffnet bis 21. Juni. Der Bildband "August Kotzsch 1836-1910. Landmann und Photograph in Loschwitz. Werkverzeichnis", mit 1075 Farbabbildungen, ist erschienen bei Schirmer/Mosel für 98 Euro.
Titelfoto: Fotomontage: SLUB Dresden/Schirmer/Mosel