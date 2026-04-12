12.04.2026 09:31 Der Lichtbildner von Loschwitz: August Kotzsch und sein Werk im Leonhardi-Museum

Die Deutsche Fotothek widmet dem "Lichtbildner von Loschwitz" im Leonhardi-Museum eine umfassende Retrospektive.

Von Guido Glaner

Dresden - Wer durch die Straßen und Gassen von Loschwitz spaziert, spürt den Geist der Vergangenheit. Kaum jemand hat die Seele dieses Ortes so präzise und zugleich poetisch eingefangen wie der Dresdner, in Loschwitz geborene Fotopionier August Kotzsch (1836–1910). Die Deutsche Fotothek widmet dem "Lichtbildner von Loschwitz" im Leonhardi-Museum nun eine umfassende Retrospektive, die weit über lokale Heimatgeschichte hinausgeht.

August Kotzsch in einem Selbstporträt 1870. © SLUB Dresden/Schirmer/Mosel Als Sohn eines Weinbauern aus Loschwitz schlug August Kotzsch früh einen ungewöhnlichen Weg ein: Ab 1861 trat er als erster professionell arbeitender Fotograf des Ortes auf. Mit seiner Kamera begleitete er den Wandel der Elbgemeinde – vom ländlich geprägten Weinbauort hin zum gehobenen Villenvorort Dresdens – und wurde dabei zu einer Art visuellem Chronisten. Seine Porträts entstanden unter einfachen Bedingungen in einem provisorischen Atelier auf dem eigenen Hof, während Szenen des Alltagslebens oft in stimmungsvollen, beinahe idealisierten Bildern festgehalten wurden. Kotzschs Aufnahmen dokumentieren nicht nur die Fachwerkhäuser und engen Stiegen, sondern auch den Bau technischer Meilensteine wie des Blauen Wunders oder der Schwebebahn. Dresden Kultur & Leute Alberthafen-Wirt gibt dem Ostrock eine Bühne - auch für sich selbst Er besaß ein feines Gespür für Perspektive und Licht, wodurch seine Architekturaufnahmen nie bloße Dokumentation blieben, sondern stets die Atmosphäre des Umbruchs zwischen ländlicher Idylle und beginnender Moderne atmen.

Ein moderner Blick, der das Unscheinbare adelt

Das Blaue Wunder 1893 bei seiner Einweihung. © SLUB Dresden/Schirmer/Mosel Neben der großen Architektur faszinieren seine "Studien nach der Natur". Kotzsch isolierte einzelne Pflanzen, Geäst oder einfache bäuerliche Gerätschaften vor neutralem Hintergrund. In dieser Sachlichkeit offenbart sich ein moderner Blick, der das Unscheinbare adelt. Diese Detailaufnahmen stehen als eigenständige Kunstwerke für sich. "Die Ausstellung schlägt nicht nur den Bogen vom Heute zurück zu den Anfängen der Kotzsch-Rezeption an eben diesem Ort, sondern stellt August Kotzsch als einen Fotografen vor, dessen bildkünstlerische Ideen in ihrer retrospektiven Modernität über seine Zeit hinausweisen", sagt Agnes Matthias, Ausstellungskuratorin der Deutschen Fotothek. Die Schau bildet die museale Brücke zum neuen Standardwerk aus dem Hause Schirmer/Mosel. Dresden Kultur & Leute Ohne Sorgen leben, geht das? Interview mit Ahmad Mesgarha über sein neues Soloprogramm zu Stefan Zweig Auf mehr als 500 Seiten dokumentiert dieses von Matthias Griebel und Jürgen Frohse herausgegebene Werkverzeichnis mehr als 1000 Arbeiten. Es verdeutlicht: Kotzsch war kein einfacher "Dorfphotograph", sondern ein präziser Beobachter von europäischem Rang, dessen Motive die Fotografiegeschichte bereichert haben.

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