Dieser Dresdner trainiert für Prinz Harrys Invictus Games

Unter dem Motto "Meine Verwundung ist unsichtbar, aber mein Wille, sie zu besiegen, nicht" tritt Tobias in den Disziplinen Rudern, Kugelstoßen, Tischtennis und Bogenschießen an.

Der britische Royal rief vor fast zehn Jahren die Invictus Games ins Leben - eine Sportveranstaltung für kriegsversehrte Soldaten (siehe auch "Sport als Therapie"). In diesem Jahr finden die Spiele erstmals in Deutschland, genauer gesagt in Düsseldorf, statt.

In diesem Jahr treten über 500 Wettkämpfer aus 20 Nationen in zehn Disziplinen an. Für Deutschland nehmen über 30 Sportler teil. © imago/ANP

Seine "Rettung" war 2016 die Aufnahme in die Gruppe Sport-Therapie der Bundeswehr, die durch die Anerkennung seiner Einsatzschädigung möglich wurde. "Dort habe ich gelernt, dass es auch völlig in Ordnung ist, mal nicht eine bestimmte Strecke zu schwimmen oder zu laufen." Ziel sei es, kontinuierlich, aber weniger Sport zu machen.

Für die Invictus Games läuft das Training längst auf Hochtouren. Besonders intensiv ist dabei das Bogenschießen. Es komme darauf an, immer wieder dieselben Bewegungsabläufe zu üben.

Tobias: "Ich versuche jeden zweiten Tag zu trainieren." Während eines Trainingslagers, "wo wir täglich sechs Stunden geschossen haben", habe die Schulter ordentlich wehgetan. Doch nicht nur körperlich ist die Belastung hoch: "Der Kopf war auch irgendwann voll", erklärt der Soldat.

Zum Ausgleich geht der frühere Leistungssportler gern wandern. Lange Touren schrecken ihn dabei nicht ab. So will er in diesem Jahr zum Beispiel beim Nijmegenmarsch in den Niederlanden teilnehmen.

Bei der viertägigen Marschveranstaltung werden täglich bis zu 50 Kilometer zu Fuß zurückgelegt.