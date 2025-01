14.01.2025 06:19 2.336 Kinder, Scheidung, Liebe: Dresdner Schlager-Sternchen startet neu durch

Von Katrin Koch

Dresden - Verflixte sieben Jahre war es still um Schlagersternchen Nora Louisa (34). Nun aber will die junge Frau durchstarten - in der Musik und auch privat. Der neue Mann an Nora Louisas Seite gibt ihr Kraft beim Comeback. © privat Ihren ersten neuen Song "Hello, Vamos a la Playa" nimmt die Dresdnerin noch in diesem Monat im Musikstudio des legendären Pop-Duos "Cora" ("Amsterdam") im Potsdamer Ortsteil Golm auf. Das Musikvideo soll dann in Spanien gedreht werden. Der Grund für ihr Comeback ist sehr romantisch - die Liebe gibt Nora Louisa Kraft. Der neue Mann an ihrer Seite unterstützt sie tatkräftig bei ihrem Comeback und in der Familie. Nora Louisa hat schwere Zeiten hinter sich. Nach der Geburt ihres zweiten Kindes, des Jungen Emilian Mats, ging ihre Ehe in die Brüche. Dresden Kultur & Leute Kult-Sänger zum Videodreh an der Elbe: Dresdner macht Heino jetzt im Netz ganz groß "Danach habe ich mich voll und ganz auf meine Kinder konzentriert", sagt Nora Louisa. Jetzt hat sich ihr Leben gewandelt, ihre kleine Familie hat Zuwachs bekommen. Nora Louisas Lebensgefährte ist selbst Vater von drei Kindern. Mit ihm will die Sängerin an alte Erfolge anknüpfen. Manager: Gab immer wieder Anfragen Popsternchen Nora Louisa 2017 beim Videodreh in Schloss Eckberg. © Norbert Neumann Entdeckt wurde Nora Louisa von Schlager-Legende Frank Schöbel (82), den sie als Kind von 1999 bis 2001 auf seinen beliebten Weihnachtstourneen begleitete. 2007 probierte sie es bei "DSDS". 2017 landete sie in den deutschen Airplay-Charts mehrere Popsongs, kassierte 2018 den "smago"-Award. Der Preis gilt als Nachfolger der von Showmaster Dieter Thomas Heck (†2018) initiierten "Goldenen Stimmgabel". Dresden Kultur & Leute Futtern für den guten Zweck in Dresden: Charity im Löwensaal "Seither gab es immer wieder Anfragen, wann sie wieder auf der Bühne steht", so Manager Maik Thomas (57). Jetzt geht es wieder los.

Titelfoto: Bildmontage: Norbert Neumann, privat