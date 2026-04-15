Dresdner Schlagersternchen startet durch: Neue Single mit besonderer Premiere
Dresden - Für Linda Jung (28) steht ein besonderer Moment bevor: Die Dresdner Schlagersängerin veröffentlicht einen neuen, gefühlvollen Song und feiert gleichzeitig eine Premiere. Im Gespräch mit TAG24 verriet die 28-Jährige, welche Bedeutung ihre neue Single für sie hat.
Am Freitag, dem 17. April 2026, veröffentlicht Linda Jung nach ihrem ersten erfolgreichen Song "Schenk mir diesen Augenblick" ihre neue Single "Liebesbriefe" auf allen gängigen Streamingplattformen. Auch im Radio wird sie zu hören sein.
"Ich freue mich riesig, dass der Titel so viele Wege gehen darf und hoffentlich viele Herzen erreicht", so die Sängerin gegenüber TAG24.
Mit dem Song verbindet sie eine klare emotionale Botschaft. Sie wünsche sich, dass die Hörer beim ersten Hören "sofort dieses warme, vertraute Gefühl spüren", als würde jemand ihr Herz berühren.
Außerdem hoffe sie, dass der Text Menschen ein Lächeln schenkt - etwa, wenn sie an besondere Personen oder eigene Erinnerungen denken.
Vor allem gehe es ihr um die Themen Liebe und persönliche Erinnerungen: Sie wünsche sich, dass sich die Hörer an ihre eigenen "Liebesbriefe" erinnern - egal ob geschrieben, erhalten oder nie abgeschickt.
"Wenn die Menschen nach dem Hören ein bisschen mehr Liebe im Herzen haben, dann hat der Song genau das geschafft, was ich mir wünsche", so Linda weiter.
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Linda Jung veröffentlicht ihr erstes Musikvideo
Entstanden ist der Song gemeinsam mit den Songwritern Davin Bernhard, Damiano Maiolini und Lion Lauer. "Für mich ist es ein Geschenk, mit Menschen zu arbeiten, die Musik nicht nur schreiben, sondern fühlen", erzählt die 28-Jährige.
Produziert wurde "Liebesbriefe" im C-Base-Studio mit Christian Zikeli. "Es war ein Prozess voller Vertrauen, Kreativität und echter Verbundenheit", so Linda.
Nur wenige Tage nach dem Release folgt die Premiere ihres ersten Musikvideos: Am 19. April 2026 um 18 Uhr erscheint das Video zu "Liebesbriefe" auf YouTube.
"Ich freue mich darüber ganz besonders, denn 'Liebesbriefe' ist tatsächlich mein erstes Musikvideo und genau deshalb bedeutet es mir so viel", erklärt das Schlagersternchen.
Gedreht wurde das Video in Düsseldorf mit Videopartner Marcel Lautenbach sowie Denny Schulze für Kamera und Schnitt.
"Gemeinsam haben wir eine Bildwelt geschaffen, die genau das widerspiegelt, was der Song in mir auslöst: Nähe, Wärme und dieses besondere Gefühl, das zwischen den Zeilen entsteht", so Linda. Fans können also gespannt sein.
Titelfoto: Bildmontage:Denny Schulze