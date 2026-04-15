Dresdner Schlagersternchen startet durch: Neue Single mit besonderer Premiere

Dresden - Für Linda Jung (28) steht ein besonderer Moment bevor: Die Dresdner Schlagersängerin veröffentlicht einen neuen, gefühlvollen Song und feiert gleichzeitig eine Premiere. Im Gespräch mit TAG24 verriet die 28-Jährige, welche Bedeutung ihre neue Single für sie hat.

Mit ihrem neuen Song "Liebesbriefe" möchte die Dresdnerin (28) ein ganz besonderes Gefühl an die Hörer weitergeben. © Denny Schulze

Am Freitag, dem 17. April 2026, veröffentlicht Linda Jung nach ihrem ersten erfolgreichen Song "Schenk mir diesen Augenblick" ihre neue Single "Liebesbriefe" auf allen gängigen Streamingplattformen. Auch im Radio wird sie zu hören sein.

"Ich freue mich riesig, dass der Titel so viele Wege gehen darf und hoffentlich viele Herzen erreicht", so die Sängerin gegenüber TAG24.

Mit dem Song verbindet sie eine klare emotionale Botschaft. Sie wünsche sich, dass die Hörer beim ersten Hören "sofort dieses warme, vertraute Gefühl spüren", als würde jemand ihr Herz berühren.

Außerdem hoffe sie, dass der Text Menschen ein Lächeln schenkt - etwa, wenn sie an besondere Personen oder eigene Erinnerungen denken.

Vor allem gehe es ihr um die Themen Liebe und persönliche Erinnerungen: Sie wünsche sich, dass sich die Hörer an ihre eigenen "Liebesbriefe" erinnern - egal ob geschrieben, erhalten oder nie abgeschickt.

"Wenn die Menschen nach dem Hören ein bisschen mehr Liebe im Herzen haben, dann hat der Song genau das geschafft, was ich mir wünsche", so Linda weiter.