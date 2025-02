Heino startet seine Tour in Sachsen - und singt die Nationalhymne!

Coswig - Für Volksmusiker Heino (86) ist noch lange nicht Schluss. Am 10. Mai startet er seine neue Tournee "Heino - Made in Germany" in der Börse Coswig. Rund 25 Konzerte werden bis Jahresende folgen, zwei auch in Sachsen: Zum Muttertag singt Heino im Gerhart-Hauptmann-Theater Görlitz/Zittau und am 5. September in Limbach-Oberfrohna.