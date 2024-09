Heute im TV: Frauchen Daria und Vierbeiner Willy jagen Deutschlands Hundekrone

Freital - "Top Dog Germany" - das ist ein unterhaltsamer TV-Show-Mix aus "Germany's Next Topmodel" und "Ninja Warrior", nur eben für Hunde.

"Im Vorjahr haben wir 'Top Dog' in der Kategorie für kleine Hunde gewonnen", erzählt Daria, während sie mit Willy auf dem Hundesportplatz in Weistropp trainiert.

Am heutigen Freitag (20.15 Uhr) startet die vierte Staffel zur besten Sendezeit auf RTL - und mit dabei sind Shetland Sheepdog Willy (4) und sein Frauchen Daria Amelie Tümpfel (20) aus Freital.

Bei "Top Dog Germany" müssen Daria & Willy im Parcours auch eine "Gepäckstation" wie am Flughafen meistern. © RTL/Markus Hertrich

"Das ist Leichtathletik für Hunde", erklärt Daria. Und funktioniert auch so - "erst wärme ich Willy auf, dann geht's los."

In der Fernsehshow, die schon im Frühjahr in Köln aufgezeichnet wurde, müssen die Hunde gemeinsam mit Herrchen oder Frauchen Parcours mit verschiedenen Stationen so schnell wie möglich durchlaufen.

Damit es für das TV-Publikum unterhaltsam wird, werden die Stationen aufgepeppt - zum Eisscholle-Springen, Waschsalon oder Bällebad.

In vier Vorrunden kämpfen die Fellathleten um den Einzug ins Finale (4. Oktober). Die Tagessieger erhalten 5000 Euro, der Finalsieger 25.000 Euro.

"Ich darf natürlich nicht verraten, wie weit Willy kommt", schmunzelt Daria. Doch die junge Frau scheint zufrieden und hat schon weitere Pläne: Im Oktober tritt Willy bei der Deutschen Agility-Meisterschaft an, Verbandsmeister des Schutz- und Gebrauchshundesportverbandes ist er schon.

Und 2025 lockt die WM-Qualifikation ...