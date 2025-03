"Leider immer noch ein Tabu!" Influencerin verrät: So sehr beeinflusst Diabetes euren Sex

Dresden - Influencerin Lyn Künstner (33) ist bekannt für ihren Kampf gegen Typ-1-Diabetes. Sie spricht dabei auch offen das Thema Sexualität an. Nun verriet die Dresdnerin , wie sehr die Krankheit das Sexleben Betroffener tatsächlich beeinflussen kann.

Influencerin Lyn Künstner (33) klärt in ihrem neuesten Instagram-Video darüber auf, wie sehr Diabetes die Sexualität beeinflusst. © Montage: Lyn Künstner

"So, ihr Lieben, heute mal leider ein immer noch Tabu-Thema in der Gesellschaft: Diabetes und Sexualität", redet die 33-Jährige gleich Tacheles in ihrem neuen Instagram-Video, das sie zusammen mit der Deutschen Diabetes-Hilfe produziert hat.

"Wusstet Ihr, dass Euer Diabetes Euer Lustempfinden, Euer Schmerzempfinden und bei Frauen die Schleimhäute beeinflussen kann?", fragt sie, während sie direkt in die Kamera spricht. "Also Trockenheit ist ein großes Thema leider."

Die Influencerin, die selbst an Typ-1-Diabetes leidet, setzt sich seit Jahren für einen offeneren Umgang mit der Erkrankung ein und kämpft darum, das Thema mehr und mehr in den Fokus der Gesellschaft zu rücken. Ihren Followern steht sie dabei immer wieder mit Rat und Tat zur Seite, so auch diesmal.

"Mein Tipp an Euch: Sucht Hilfe bei Eurer Frauenärztin, stellt Eure Werte gut ein, um Euer Lustempfinden zu optimieren und sprecht offen mit Eurem Partner darüber."