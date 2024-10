Beim Leipziger Opernball kümmern sich Dresdner um den Appetit

Dresden/Leipzig - Das Restaurant "Kastenmeiers" im Kempinski und das "Café Toscana" am Schillerplatz gehören zu den kulinarisch besten Adressen von Dresden . Ob Fischfilet oder Eierschecke: Die Spezialitäten von Gerd Kastenmeier (55) und Clemens Eisold (36) sind in aller Munde – am 8. November auch beim Leipziger Opernball.

Sind das Arbeiten unter Stress gewohnt: Gerd Kastenmeier (55, r.) und Andreas Frahm (51) sorgen dafür, dass niemand vor lauter Hunger zum Tanzmuffel wird. © Eric Münch

Knapp 900 Sitzplatz-Gäste werden von den beiden Dresdnern und ihren Teams in der Oper verköstigt.

Für Gerd Kastenmeier und seine "rechte Hand" Andreas Frahm (51) ist es bereits der 13. Einsatz – diesmal unter dem Ball-Motto "Great, Britain!".

Beide sind ein eingespieltes Team: "Im nächsten Jahr feiern wir so etwas wie Silberhochzeit plus fünf, dann arbeiten wir seit 30 Jahren zusammen", lacht Kastenmeier und meint eine "Perlenhochzeit".

Mit einem über 30-köpfigen Küchenteam und mehr als 120 Servicekräften rückt das Duo in Leipzig an. In sieben Lastern karrt Kastenmeier unter anderem zehn Backöfen, 16 Kühlschränke, 7000 Besteckteile, 4000 Teller, 6000 Gläser und 16 Funkgeräte an.