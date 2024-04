Birmingham als Inspiration: Leipziger Opernball diesmal ganz britisch!

Die Opernball-Geschäftsführerinnen Vivian Honert-Boddin (l.) und Maxi Fenger ließen Birminghams Eindrücke auf sich wirken. © Oliver Harloff / Opernball Leipzig Production GmbH

Dafür machten sich die Opernball-Geschäftsführerinnen Vivian Honert-Boddin und Maxi Fenger in Begleitung von Vertreterinnen der Leipziger Stadtverwaltung und des Birmingham City Council in der vergangenen Woche auf den Weg in Großbritanniens zweitgrößte Stadt.

Drei Tage lang wurden dort Ideen und Inspirationen für einen britischen Opernball gesammelt, um den Gästen ein möglichst authentisches Bild von landestypischer Kunst, Kultur und Kulinarik bieten zu können.

So lernten die Vertreterinnen bei einem Besuch des Birmingham College of Food etwas über den Wandel der britischen Küche in den vergangenen Jahrzehnten. Chefkoch Gerd Kastenmeier, der auch in diesem Jahr für das Opernball-Menü verantwortlich ist, konnte sich mit britischen Köchen austauschen.

Um den Gästen auch das von Backsteinbauten und heimeligen Pubs geprägte Stadtbild Birminghams zu zeigen, bereitet der Opernballfotograf Oliver Harloff eine entsprechende Ausstellung für das Parkettfoyer vor. Hier soll die Sicht der Einheimischen auf ihre Stadt zum Ausdruck gebracht werden.