Letzter Vorhang gefallen: Sarrasani zieht Bilanz

Dresden - Nach 40 Vorstellungen beendete André Sarrasani (53) am Sonntag seine Dinnershow-Saison auf der Cockerwiese .

André Sarrasani (53) beendete am Sonntag die Saison auf der Cockerwiese. © Holm Helis

Die Bilanz: Rund 8000 Gäste haben Tickets gekauft. Shows und Brunch waren zu 75 Prozent ausgelastet.



"Wir hätten gern die 10.000-Marke geknackt, das haben wir uns nun für die nächste Saison vorgenommen", so Sarrasani-Sprecher Wolfgang Klauke.

Die Termine jedenfalls stehen schon: "Wir freuen uns über die Zusage der Stadt, auch im Winter 2026/27 unser Zelt auf der Cockerwiese aufbauen zu dürfen", so André Sarrasani.

Die Spielzeit der neuen Show wird mit der Premiere am 19. November eröffnet und endet am 10. Januar 2027. 36 Dinnershows und zehn Brunch-Termine sind geplant. Thema und Showacts sind in Planung.