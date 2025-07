Großer Moment für Dresdner Schlagersternchen: Sie wurde bei "Immer wieder sonntags" ausgelost

Gemeinsam mit der Sängerin Janina Beck aus Dortmund wurde Linda Jung von Stefan Mross (49) ausgelost. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/linda.jung.official

Gemeinsam mit der Sängerin Janina Beck aus Dortmund will Linda am 27. Juli das Live-Publikum der ARD-Show so richtig einheizen.

Mit dabei hat sie einen besonderen Song, der ihr sehr am Herzen liegt und mit dem sie die Zuschauer überzeugen will.

Die 27-Jährige tritt im Duell mit ihrem eigenen Song an. "Schenk mir diesen Augenblick" heißt das gefühlvolle Lied, das sie erst vor einem Monat veröffentlicht hat.

Schon heute ließ die Dresdnerin durchblicken, wie aufgeregt sie ist. "Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie die Aufregung mein Herz laut klopfen lässt, denn ich freue mich soooo sehr, meinen Song […] im TV präsentieren zu dürfen!", verriet sie auf Instagram.