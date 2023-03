Lyn Künstner über den "Traumjob Influencer": "Manchmal hätte ich gern richtigen Urlaub"

Dresden/Venedig - Ständig auf Reisen und dabei Fotos von den schönsten Orten der Welt machen. Influencer gilt heute als Traumjob, gerade unter Jugendlichen. Ganz so perfekt, wie die Welt auf dem Foto zu sein scheint, ist sie dann aber doch nicht, wie nun Lyn Künstner (31) ( lyn_k44 ) verriet.

Während andere nach schönen Reisezielen schauen, muss die Influencerin schon im Vorfeld planen, wo sich gute Fotos machen lassen und inwiefern dies überhaupt möglich ist. "Gerade, wenn wir an einem beliebten Ort schießen, kann ich da ja nicht aufkreuzen, wenn der Platz voll mit Touristen ist. Das Bild muss dann eben vor dem ganzen Trubel im Kasten sein."

"Mails fallen ja trotzdem an, und die Trips verbinde ich auch immer mit meinen Kooperationen."

Thailand, Kuba, Miami, Mexiko. Lyn war in den vergangenen Jahren viel unterwegs, habe dabei jedoch auch immer gearbeitet. Aktuell befindet sich die 31-Jährige in Venedig und ist auch dort rund um die Uhr für Business-Angelegenheit erreichbar.

"Während andere einfach nur in den Urlaub fahren und abschalten können, hört für mich die Arbeit nicht auf, nur weil ich auf Reisen bin", erklärte die Dresdnerin gegenüber TAG24.

Ihr Influencer-Dasein für einen "normalen" Job eintauschen, komme für die Dresdnerin trotzdem nicht in Frage. © Montage: Lyn Künstner

"Manchmal hätte ich schon gern richtigen Urlaub. Im Moment muss ich mir im Grunde vornehmen, auch mal einen Tag abzuschalten und nicht am Telefon zu hängen, um auch mal Zeit für mich, meine Freunde und meine Familie zu haben", so Lyn.

"Das Problem ist dabei natürlich: Alles, was ich nicht erledige, staut sich ja nur an, sodass es am darauffolgenden Tag nur umso mehr ist."

Das Influencer-Dasein gegen einen 9-to-5-Job zu tauschen, komme für sie trotzdem nicht infrage.

"Ich kann machen, was mir Spaß macht und lerne dabei unglaublich viele Menschen kennen. Der Job ist unglaublich aufregend und spannend, auch wenn er eben nicht ganz so perfekt ist, wie manche gern behaupten."