Mit Mega-Karosse: Ratet mal, wem Influencerin Lyn hier zum 30-Jährigen gratuliert

Influencerin Lyn Künstner (32) mit ihrem Audi. Das Design für den Schlitten hat sie zusammen mit ein Folierer entworfen. © Montage: Lyn Künstner

Die Rede ist von "Jurassic Park", der vor genau 30 Jahren, am 2. September 1993, in Deutschland Premiere feierte. "Seit ich denken kann, liebe ich die Filme", erklärt Lyn freudig gegenüber TAG24.

Zwar war sie 1993 noch nicht alt genug, den ersten Teil im Kino zu sehen. Bei Teil 3 war es dann jedoch auch für sie so weit. "Der war damals ab zwölf Jahren und ich glaube, ich war zehn, aber meine Eltern haben mich trotzdem mit ins Kino gemogelt", erinnert sich die Dresdnerin.

Die Liebe geht inzwischen weit über die Leinwand hinaus. Lyn besitzt Schuhe, Shirts und Figuren, ein Kinoaufsteller schmückt ihre Wohnzimmerwand und sie hat fünf Leopardgeckos aufgenommen. "Die sehen aus wie kleine Dinos, das ist richtig süß."

Ihr Auto folgte vor vier Jahren. "Ich hatte dann eine Kooperation mit einem Folierer, der ihm einen neuen Look verpassen wollte und da kam für mich natürlich nur eines in Frage." Die beiden arbeiteten gemeinsam am Design. Inzwischen kann Lyn ihre Leidenschaft auch auf die Straße bringen.