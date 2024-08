Nach Hamburg und Berlin: Caspar David Friedrich bald in Dresden!

Berlin/Dresden - Die Bildende Kunst setzt auf Klasse und erzielt Masse, wenn der Andrang der Kunstliebhaber auf Ausstellungen das Fassungsvermögen von Museen ausreizt, Öffnungszeiten ausgeweitet werden müssen, um so vielen Besuchern wie möglich den Eintritt zu ermöglichen. Die Jubiläumsausstellungen zum 250. Geburtstag Caspar David Friedrichs in Hamburg, Berlin und Dresden gehören in diese Kategorie. Nach Hamburg und Berlin eröffnet am 24. August die Schau in Dresden .

In Dresden beschloss Friedrich auch sein Leben , am 7. Mai 1840. Beigesetzt ist er auf dem Trinitatisfriedhof.

"Caspar David Friedrich. Wo alles begann", so lautet der Obertitel der Hauptausstellungen, anspielend auf die Karriere des 1774 in Greifswald geborenen Malers, die sich von Dresden aus entfaltete, wo der Künstler sich im Sommer 1798 als junger Mann von 24 Jahren niederließ und haften blieb, zunächst als Student an der Kunstakademie, später als deren Mitglied, ab 1824 als Professor.

Caspar David Friedrich ist über die Zeit zum Inbegriff der Romantik geworden, viele seiner Bilder, darunter "Der Wanderer über dem Nebelmeer", "Der Mönch am Meer", "Das Eismeer" oder "Zwei Männer in Betrachtung des Mondes", sind zu Leitbildern der Epoche geworden.

So lieh Dresden sechs Werke nach Hamburg aus, fünf nach Berlin. Aus Hamburg und Berlin nach Dresden ausgeliehen sind ebenso eine Reihe Bilder, zum Beispiel "Der Wanderer über dem Nebelmeer" aus der Kunsthalle sowie "Mondaufgang am Meer" und "Der Watzmann" aus der Alten Nationalgalerie.

Die drei Ausstellungen in Hamburg, Berlin und - bevorstehend - Dresden waren bzw. sind eigenständig in Charakter und Werkauswahl, gleichwohl mit Überschneidungen.

Aufgrund ihrer Fragilität könnten die Werke nicht auf zu vielen Ausstellungen gezeigt werden, erklärt Holger Birkholz, Kurator der Schau im Albertinum: "Vor allem die Transporte sind trotz bester Vorkehrungen mit Strapazen für die Werke verbunden."

So erklärt sich, dass es kaum Werke gibt, die in allen drei Ausstellungen gezeigt worden sein werden. So war etwa "Der Wanderer über dem Nebelmeer" nicht in Berlin zu sehen, "Das Hünengrab im Schnee" nicht in Hamburg, wird der "Mönch am Meer" nicht in Dresden ausgestellt.

Das einzige Werk, das nach derzeitigem Stand tatsächlich in allen drei Schauen ausgestellt worden sein wird, ist das Ölgemälde "Zwei Männer in Betrachtung des Mondes" von 1819 aus Dresdner Bestand, integriert in die Ausstellung des Kupferstich-Kabinetts, kuratiert von Petra Kuhlmann-Hodick.

Davon abgesehen gebe es Werke, die zu ihrem Schutz gar nicht mehr auf Reisen gingen, so Holger Birkholz. Dazu gehören fünf Werke aus dem Albertinum, die grundsätzlich nur in Dresden zu sehen sind, wie etwa "Das Große Gehege bei Dresden" von 1832, das entrückte Spätwerk Caspar David Friedrichs und vielleicht das schönste aller seiner Bilder.