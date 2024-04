Nicht nur mit Wein: So feiert Radebeul sein Jubiläumsjahr

Das Planetarium der Radebeuler Sternwarte schließt sich dem weltweiten 100-jährigen Jubiläum an. © Imago images

Und natürlich wird gefeiert: so am 19. Mai ein Familienfest auf der Hoflößnitz, am 20. April eine Kneipennacht in Kötzschenbroda, am 5. Mai ein Jubiläumsfest in Niederlößnitz, am 21. Juni die Fête de la Musique, vom 27. bis 29. September Wein - und Wandertheaterfest in Altkötzschenbroda ...

Das 1969 eröffnete Planetarium der Sternwarte lädt am 4. Mai (15 bis 22 Uhr) zum Internationalen Planetariumstag ein - mit Live-Erklärungen, Vorträgen, Weltraum-Abenteuern und Full-Dome-Shows.

Denn im Jahr 1923 wurde im Deutschen Museum in München ein Planetariums-Projektor als technische Neuheit vorgestellt, kurz darauf nahm das erste Zeiss-Planetarium seinen Regelbetrieb auf.

Heute gibt es rund 4000 Planetarien weltweit.