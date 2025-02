Alter Leipziger Bahnhof wird geräumt: So reagieren die Betroffenen

Dresden - Der Alte Leipziger Bahnhof (ALB) wird zum 31. März geräumt. Damit wird einem der wenigen Freiräume für Kunst und Kultur in Dresden der Garaus gemacht.

Zum 31. März wird der Alte Leipziger Bahnhof geräumt. © Thomas Türpe

Anwohner-Beschwerden über Lärmbelästigung und mangelnde Verkehrssicherheit sind Gründe, die vom Eigentümer "Globus Holding GmbH und Co. KG" zur Kündigung der Mietverträge angeführt worden sind.

Die Bewohner vom Wagenplatz verlieren ihren Lebensraum, die Mieter der Garagen neben der Synagoge ihren Arbeitsraum, die Künstler aus der "Hanse 3" Ateliers.

Johannes Schoenecker (35) hat in einer der Garagen seit 2019 seine Werkstatt, repariert hier Autos oder schweißt Bühnenbilder für Theaterstücke: "Mir war bei all dem Müll schon klar, dass das kommen wird." Der Umzug werde ein Kraftakt, aber eine neue Werkstatt habe er bereits in Sicht.



Anders bei Jenny Richter (37), die mit fünf Freunden in einem Zelt-Dorf auf dem freien Areal des ALB dicht hinter der Synagoge lebt: "Zwei Wagen sind schon weg. Ich weiß einfach nicht, wo ich hin soll mit meinem Hund", sagt die Bewohnerin niedergeschlagen.