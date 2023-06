Sachsens "Königin" hat geheiratet! Deshalb war nur ein Gast dabei

Sabrina Schreiber (30, ehemals Papperitz) und Sebastian Schreiber (35) gaben sich auf dem Schönfelder Traumschloss das Jawort. © Ivanna Domanyuk

Wie es sich für eine Königin gehört, fand die Hochzeit am Freitag in einem echten "Traumschloss" statt: nämlich in dem in Schönfeld bei Thiendorf, rund 30 Kilometer nördlich von Dresden gelegen.

Doch wer nun denkt, eine Sächsische Weinkönigin, die würde bei solch einem Anlass mit Hunderten von Gästen eine riesige Party feiern, der irrt. Denn wie die frisch gebackene Frau Schreiber gegenüber TAG24 verriet, heirateten sie und ihr Mann in trauter Zweisamkeit.

"Dadurch, dass ich jetzt schon meine zweite Amtszeit habe - also ich bin Weinkönigin geworden und war vorher schon Weinprinzessin - und deswegen immer viel Trubel ist, wollten wir unsere Hochzeit nur für uns haben", erklärte die glückliche Braut. "Wir sind sonst schon immer mit so vielen anderen Menschen unterwegs."

Doch ein ganz besonderer Gast war dennoch geladen!