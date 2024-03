Schaltjahr-Hochzeit in Dresden: Wir haben uns am 29. Februar getraut

Dresden - Eines ist wohl garantiert: Diesen schönsten Tag im Leben werden die beiden wohl nie vergessen! Und das liegt nicht nur am sonnigen Wetter, sondern eher am Datum der Eheschließung.

"Es hat sich so ergeben. Ich bin aber auch ein vergesslicher Typ und froh, mir das Datum nur alle vier Jahre merken zu müssen", lacht der Bräutigam. "Trotzdem schön, dass wir am vierten Hochzeitstag schon 16 Jahre verheiratet sein werden ..."

Die frischvermählten Eheleute waren eines von sieben Pärchen, das sich am Donnerstag in Dresden das Jawort gegeben hat . Die Entscheidung fiel spontan.

Wie ein Märchenschloss steht die denkmalgeschützte Standesamt-Villa in Blasewitz da. © Holm Helis

Für die standesamtliche Trauung in Dresden ist das Brautpaar extra aus Rostock angereist - der malerischen Stadtkulisse wegen. "Wir waren schon öfter hier und finden die Stadt wunderschön."

Und wie war die Eheschließung? "Die Standesbeamtin hat schöne Worte gefunden", sagt Bräutigam Alexander.

"Es war sehr romantisch. Noch dazu ist die Umgebung traumhaft." Kein Wunder: Selbst das Standesamt auf der Goetheallee, die über hundertjährige Villa Weigand, ist mit Giebeln, Erkern und Wandbemalung besonders üppig gestaltet.

Übrigens: Eine große Feier am Trautag war am gestrigen Donnerstag nicht geplant. Dafür wird bis Sonntag in Dresden geflittert. "Es geht in die Semperoper, wir besuchen das Dornröschen-Ballett."

Also eine Art Stadturlaub mit Hochzeit - traumhaft!