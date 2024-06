Schifffahrt mit Aschenbrödel-Prinz: So viel kostet die Märchen-Tour über die Elbe

Dresden - Das ist was für echte Fans! Verehrer von Pavel Trávníček (73) können mit dem Prinzen aus dem Wintermärchen-Klassiker " Drei Haselnüsse für Aschenbrödel " im Oktober auf eine kleine, zweitägige Schiffsreise gehen. Zum märchenhaften Preis von 849 Euro!

Im Oktober geht der Märchenprinz mit seinen Gästen an Bord des Schaufelraddampfers "Leipzig". © Norbert Neumann

Der Dresdner Coach & Existenzgründer-Berater Michael Hillmann (51) bietet in Zusammenarbeit mit der Weißen Flotte und Regisseur Thomas Reiche (50) die außergewöhnliche Reise an. Sie beginnt mit einer Busfahrt nach Ùsti nad Labem am 9. Oktober.

Dort schiffen sich die Fans auf dem Schaufelraddampfer "Leipzig" zur sechsstündigen Fahrt nach Dresden ein. Mit an Bord: Märchenprinz Pavel Trávníček. Er ist auch der Star der Abendveranstaltung - dann an Bord des Salonschiffes "Gräfin Cosel", mit Essen, Talkrunde, Buch und Märchenfilm.

"Die Fans übernachten entweder im Hilton oder im Innside by Melia", so Hillmann. Am nächsten Tag schippern sie samt Filmprinz mit der "Leipzig" nach Meißen.

Von dort geht es im Bus zum "Aschenbrödel-Schloss" Moritzburg. Trávníček wird von seinem Manager Filip Albrecht begleitet, der auch als Dolmetscher fungiert.