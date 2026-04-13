Titanic-Ausstellung zieht nach Dresden: Vorverkauf startet zu ganz besonderer Zeit

Dresden - Das wohl berühmteste Passagierschiff aller Zeiten nimmt Kurs auf Dresden ! Ab dem 4. Juni wird die faszinierende und zugleich tragische Geschichte der RMS Titanic im Erlwein-Forum des Ostra-Areals erzählt. Für den Start des Ticketerwerbs ist ein ganz besonderer Zeitpunkt gewählt worden.

Die RMS Titanic steuert nach Dresden. Für den Zutritt werden symbolisch Bordkarten an Besucher vergeben. © COFO Entertainment

So beginnt der Vorverkauf bei allen bekannten Stellen am Dienstag um 23.40 Uhr und damit exakt 114 Jahre nach der Kollision des Luxusdampfers mit einem Eisberg im Nordatlantik, wie der Veranstalter mitteilte.

Das verheerende Unglück mit schätzungsweise rund 1500 Toten darf natürlich auch in der Ausstellung selbst nicht fehlen. "In einem immersiven Raum kann man selbst in einem Beiboot sitzend mit einer 360-Grad-Projektion die dramatischen Ereignisse vom 1. Funkspruch bis zum Untergang hautnah nacherleben", erklärt PR-Managerin Christine Ebner von "COFO Entertainment" auf TAG24-Nachfrage.

Besucher sollen durch detailgetreue Raumnachbildungen mit über 300 kuratierten Artefakten in die Welt auf hoher See eintauchen können. Für mehr Spannung erhalten sie zu Beginn eine Bordkarte mit dem Namen eines damaligen Passagiers oder Besatzungsmitglieds. "Ob die Person tatsächlich überlebt hat, wird am Ende aufgelöst", so Ebner weiter.

Ihren Angaben zufolge habe man sich wegen des "sehr großen Erfolgs" der aktuellen Banksey- sowie Harry-Potter-Ausstellung dazu entschieden, im Sommer auch die Titanic-Schau nach Dresden zu holen.