"We Are Family": Comedian Andrea Müller heute im TV

Vom Burnout auf die Bühne: Wie sich daraus eine Erfolgsgeschichte entwickeln kann, erzählt am Dienstag Kristina Nordheim in der SAT.1-Doku We Are Family.

Von Katrin Koch

Weinböhla - Vom Burnout auf die Bühne: Wie sich aus einer Krankheit eine Erfolgsgeschichte entwickeln kann - das erzählt am Dienstag (15 Uhr) Produzentin Kristina Nordheim (52) in der SAT.1-Doku "We Are Family". Vor ihrer Kamera: Andrea Müller (49) aus Weinböhla. Kabarettistin Andrea Müller (49) schreibt zu Hause an einem Bühnenprogramm. © Petra Hornig Die dreifache Mutter kündigte vor drei Jahren ihren Beamten-Job in der Rechtspflege - startete als Comedian und Buchautorin neu durch. In der Reportage spricht Andrea Müller offen über ihre Burnout-Zeit, in der ihr alles zu viel wurde, sie mitunter so erschöpft war, dass sie keine Kraft fand, aus dem Bett aufzustehen. "Das war eine harte Zeit für meine Familie. Aber alle hielten zu mir, auch wenn wir uns manchmal auf ganz dünnem Eis bewegten", sagt Andrea dankbar. Die Familie war für Andrea in den schlimmsten Phasen ihrer Burnout-Erkrankung ein großer Halt. © Kristina Nordheim Andrea Müller hat Botschaft an Menschen mit Burnout "Frau Andrea" macht sich auf der Bühne auch über ihre Erkrankung lustig. © privat Dieser Zusammenhalt machte Andrea für die 45-minütige SAT.1-Doku interessant. Produzentin Kristina Nordheim begleitete Andrea mit ihrem Team 2023 über mehrere Tage, filmte zu Hause, bei Andreas Auftritten und zur Premiere ihrer Dinnershow "Donna Fantasia". Andreas Botschaft: "Ich möchte Menschen ermutigen, Dinge zu tun, die sie wirklich wollen. Nur so bin ich aus dem Burnout herausgekommen."

Titelfoto: Bildmontage: Petra Hornig, privat