11.000 Haushalte sollen profitieren: Telekom baut Glasfaser in vier weiteren Stadtteilen aus
Dresden - Gute Neuigkeiten für schnelle Internetsurfer: Die Telekom beginnt jetzt mit dem Ausbau des Glasfasernetzes in vier weiteren Dresdner Stadtteilen.
In Gorbitz, Kleinzschachwitz, Mickten und im Scheunenhofviertel (Leipziger Vorstadt) sollen 11.000 Haushalte und Unternehmen von Glasfaser profitieren, teilt der deutsche Telekommunikationsdienstleister am Sonntag mit.
Das neue Glasfasernetz soll deutlich höhere Geschwindigkeiten bis 1000 Megabit pro Sekunde ermöglichen, heißt es. Bis Mitte 2027 soll der umfangreiche Ausbau abgeschlossen sein.
"Der Ausbau stärkt die digitale Infrastruktur der Landeshauptstadt, macht die Stadtteile attraktiver als Wohn- und Arbeitsorte und ermöglicht stabile Übertragungen großer Live-Ereignisse wie der Fußball-WM 2026", sagt Christoph Eubisch, Regionalmanager der Telekom.
Der Glasfaseranschluss kommt allerdings nicht von allein ins Haus. Mieter müssen dazu einen Glasfaser-Tarif buchen, der Immobilienbesitzer muss vorher seine Zustimmung geben.
Telekom will bis 2030 rund 200.000 Glasfaser-Anschlüsse ermöglichen
Wie die Stadt bereits im Dezember 2025 mitteilte, ist das Ziel der Telekom, bis 2030 rund 200.000 Glasfaseranschlüsse zur Verfügung zu stellen.
Am Breitbandausbau in Dresden sind neben der Telekom auch die SachsenEnergie, die Deutsche GigaNetz GmbH, die OXG Glasfaser GmbH und die 1&1 Versatel GmbH beteiligt.
Titelfoto: Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa, Oliver Berg/dpa