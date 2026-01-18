11.000 Haushalte sollen profitieren: Telekom baut Glasfaser in vier weiteren Stadtteilen aus

Dresden - Gute Neuigkeiten für schnelle Internetsurfer: Die Telekom beginnt jetzt mit dem Ausbau des Glasfasernetzes in vier weiteren Dresdner Stadtteilen.

Die Telekom gibt Gas beim Ausbau des Glasfasernetzes in Dresden. (Symbolbilder) © Bildmontage: Rolf Vennenbernd/dpa, Oliver Berg/dpa

In Gorbitz, Kleinzschachwitz, Mickten und im Scheunenhofviertel (Leipziger Vorstadt) sollen 11.000 Haushalte und Unternehmen von Glasfaser profitieren, teilt der deutsche Telekommunikationsdienstleister am Sonntag mit.

Das neue Glasfasernetz soll deutlich höhere Geschwindigkeiten bis 1000 Megabit pro Sekunde ermöglichen, heißt es. Bis Mitte 2027 soll der umfangreiche Ausbau abgeschlossen sein.

"Der Ausbau stärkt die digitale Infrastruktur der Landeshauptstadt, macht die Stadtteile attraktiver als Wohn- und Arbeitsorte und ermöglicht stabile Übertragungen großer Live-Ereignisse wie der Fußball-WM 2026", sagt Christoph Eubisch, Regionalmanager der Telekom.

Der Glasfaseranschluss kommt allerdings nicht von allein ins Haus. Mieter müssen dazu einen Glasfaser-Tarif buchen, der Immobilienbesitzer muss vorher seine Zustimmung geben.