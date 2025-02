53 Tage war's dunkel: Seit heute laufen im Kristallpalast wieder Filme

Dresden - Nach 53 Tagen Dunkelheit erstrahlen die Leinwände im Kristallpalast wieder – unter neuem Namen und mit großen Plänen! Der "Cineplex Kristallpalast" öffnete am Donnerstag offiziell seine Türen und lockte zahlreiche Filmfans zur Wiedereröffnung an.

Doreen Tolksdorf (46) und ihre Tochter Xenia (12) nutzen die Schulferien für einen Kinobesuch. © Norbert Neumann

"Wir freuen uns, den Kristallpalast wieder zum Leben zu erwecken", sagt Markus Kühlmorgen (49), Prokurist des Cineplex Kristallpalasts.

Der neue Betreiber, die "To The Movies GmbH", die bereits das benachbarte Rundkino leitet, will beide Kinos enger verzahnen.

"Es bietet sich an, sie wie ein Haus zu betreiben." Die Idee ist dabei nicht ganz neu, denn bereits von 1998 bis 2004 gehörten Rundkino und Kristallpalast zusammen. "So können wir auch das Filmangebot erweitern", erklärt Kühlmorgen.



Zum Auftakt locken Filme wie "Captain America: Brave New World" und "The Monkey". Außerdem gibt es ein großes Filmangebot für Kinder. Das genossen auch Alexander (37) und seine Tochter Hilda (7), die am Donnerstag "Vaiana 2" geschaut haben.

"Wir sind spontan hier und gehen eher ins Kino, wenn sie Ferien hat", erzählt der Vater in der Popcornschlange. Mutti Doreen (46) und Tochter Xenia (12) hatten nichts von der Wiedereröffnung des Kinos gewusst, aber "die Preise in diesem Kino waren einfach günstiger".