Absage wegen Flut? Weiter Zoff um Hilberts Rathaus-Party

"Unabhängig davon, wie man sonst zu dieser Veranstaltung stehen mag: In der aktuellen Situation wäre eine solche Party völlig unpassend und unangemessen. Angesichts der Brückenkatastrophe von Dresden und der dramatischen Hochwasserlage in unseren Nachbarländern, bei der bereits mehrere Menschen zu Tode gekommen sind und sich viele Leute in akuter Not befinden, sollte diese Veranstaltung abgesagt werden", fordert Schollbach.

Der Rathauschef und Veranstalter Marco Benitz (47, r.) laden zur Feier ein. © Stefan Häßler

Doch OB Hilbert hält weiter an der Feier fest.

"Die Forderung von Herrn Schollbach ist an politischer Bigotterie eigentlich nicht zu überbieten und man fragt sich verzweifelt, was er eigentlich gegen junge Menschen hat. Unbestritten ist die Lage in unseren Nachbarländern dramatisch und wir stehen im ständigen Kontakt mit unseren Partnerstädten Wroclaw und Ostrava, die beide vom Hochwasser betroffen sind. Die Menschen in beiden Städten werden wir unterstützen, soweit es unsere eigene Lage zulässt", entgegnet der OB.

"Spannend ist, dass Herr Schollbach nur fordert, die 'Nachtschicht' abzusagen, nicht aber andere Veranstaltungen in der Landeshauptstadt, was doch in seiner Argumentation nur konsequent wäre."

Hilbert nennt das Drum & Bass Festival in der GrooveStation, die "MEGA 90er-Party" im Stromwerk sowie Konzert- und Theateraufführungen.

"Aber das alles wäre ja selbst für Herrn Schollbach zu unpopulär", wettert Hilbert. Zudem würde eine Absage zum aktuellen Zeitpunkt keinerlei Kosten sparen.