Autofahrer, aufgepasst: Dresdner Superblitzer an neuem Standort gesichtet

Dresden - Er ist weit und breit gefürchtet - und das aus gutem Grund. Nun ist Dresdens Superblitzer an einer neuen Stelle aufgetaucht.

Bei einer Überschreitung von Tempo 30 schießt die Radarfalle ein teures Foto. © Steffi Suhr

Seit Kurzem befindet sich das hochmoderne Blitzermodell an der Kreuzung Dr.-Friedrich-Wolf-Straße/Stetzscher Straße in der Dresdner Neustadt.

Autofahrer, die in Richtung Neustädter Bahnhof unterwegs sind, müssen dementsprechend auf der Hut sein.

Die hier geltende Tempo-30-Zone wurde im Jahr 2010 angelegt und dient der Verkehrsberuhigung. Aufgrund des umliegenden Wohngebiets sind auch relativ viele Fußgänger und Fahrradfahrer anzutreffen.

Wie auf Bildern zu erkennen ist, wurde eine Warnbake vor dem Blitzer platziert. Hier hat sich offenbar jemand einen Scherz erlaubt.

Zuletzt befand sich derselbe Superblitzer noch an der Fischhausstraße am Rande der Dresdner Heide.