Autofahrer aufgepasst! Superblitzer ist schon wieder umgezogen
Dresden - Bäumchen wechsel dich oder besser gesagt: Der Superblitzer mit dem Kennzeichen "HWI VE 167" hat einen neuen Standort!
Das weiße High-End-Gerät wurde zuletzt Anfang Januar am Terrassenufer gesichtet, wo es die Einhaltung von Tempo 30 kontrollierte.
Nun steht der "Enforcement Trailer" der Firma Vitronic auf der Tharandter Straße in Richtung Dresden-Löbtau.
Kurz vor dem Tunnel in Höhe der Felsenkeller-Brauerei müssen Autofahrer nun besonders aufpassen, denn dort gilt die Geschwindigkeitszone 30.
Ein weiterer Superblitzer lauert seit Mitte Januar in Strehlen. In der Einbahnstraße Richtung Teplitzer Straße ist das Tempo ebenfalls auf 30 begrenzt. Wer geblitzt wird, muss mindestens 30 Euro blechen.
