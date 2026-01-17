Autofahrer aufgepasst! Superblitzer ist schon wieder umgezogen

Dresden - Bäumchen wechsel dich oder besser gesagt: Der Superblitzer mit dem Kennzeichen "HWI VE 167" hat einen neuen Standort!

Der Superblitzer mit dem Kennzeichen "HWI VE 167" steht nun in Höhe der Felsenkeller-Brauerei. © TAG24

Das weiße High-End-Gerät wurde zuletzt Anfang Januar am Terrassenufer gesichtet, wo es die Einhaltung von Tempo 30 kontrollierte.

Nun steht der "Enforcement Trailer" der Firma Vitronic auf der Tharandter Straße in Richtung Dresden-Löbtau.

Kurz vor dem Tunnel in Höhe der Felsenkeller-Brauerei müssen Autofahrer nun besonders aufpassen, denn dort gilt die Geschwindigkeitszone 30.