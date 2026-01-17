 5.917

Autofahrer aufgepasst! Superblitzer ist schon wieder umgezogen

Der Superblitzer mit dem Kennzeichen HWI VE 167 ist wieder umgezogen und steht nun auf der Tharandter Straße in Dresden-Löbtau.

Von Karolin Wiltgrupp

Dresden - Bäumchen wechsel dich oder besser gesagt: Der Superblitzer mit dem Kennzeichen "HWI VE 167" hat einen neuen Standort!

Der Superblitzer mit dem Kennzeichen "HWI VE 167" steht nun in Höhe der Felsenkeller-Brauerei.
Der Superblitzer mit dem Kennzeichen "HWI VE 167" steht nun in Höhe der Felsenkeller-Brauerei.  © TAG24

Das weiße High-End-Gerät wurde zuletzt Anfang Januar am Terrassenufer gesichtet, wo es die Einhaltung von Tempo 30 kontrollierte.

Nun steht der "Enforcement Trailer" der Firma Vitronic auf der Tharandter Straße in Richtung Dresden-Löbtau.

Kurz vor dem Tunnel in Höhe der Felsenkeller-Brauerei müssen Autofahrer nun besonders aufpassen, denn dort gilt die Geschwindigkeitszone 30.

Ein weiterer Superblitzer lauert seit Mitte Januar in Strehlen. In der Einbahnstraße Richtung Teplitzer Straße ist das Tempo ebenfalls auf 30 begrenzt. Wer geblitzt wird, muss mindestens 30 Euro blechen.

