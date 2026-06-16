Kino-Highlight in Dresden: Was wird hier in den Kristallpalast gehievt?

Dresden - Cineplex lässt die Herzen von Dresdner Kinofans derzeit höher schlagen: Erst rettete man den Leinwandbetrieb im Kristallpalast und übernahm neben dem Rundkino noch einen zweiten Standort in der City. Dann kündigte man den ersten IMAX-Saal der Stadt an. Für den Bau wurde am heutigen Montag ein wichtiger Meilenstein geschafft.

Mit reichlich Personal wurde die riesige Leinwand in Richtung Kran geschoben. © Eric Münch

Mit einem großen Kran wurde am Mittag die neue XXL-Leinwand für den erst zweiten IMAX-Saal in ganz Sachsen in den Kristallpalast an der Sankt Petersburger Straße transportiert.

Über das Dach des markanten Kinogebäudes wurde die hochsensible, in einem großen Holzkasten verstaute Leinwand in das Gebäude manövriert.

Eine "sehr empfindliche" Arbeit, wie Robert Schünemann von Cineplex gegenüber TAG24 erklärte. Viele Leute seien dafür nötig gewesen.

Doch bis die Leinwand wirklich hängt, dauert es noch einige Tage, denn nun muss sie sich erst einmal ein bis zwei Tage "akklimatisieren". Je nachdem, wie gut die Stuhlbauer voran kommen, soll sie dann über die ersten neuen Sitzmöglichkeiten ausgerollt und danach schließlich montiert werden.

Im April hatte Cineplex die alten, roten Sessel aus Saal 7 für nur fünf Euro pro Stück zum Verkauf angeboten - der Andrang war riesig. Nun ist Platz für neue, IMAX-gerechte Kinositze, die derzeit ebenfalls aufgebaut werden.