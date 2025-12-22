 5.745

Heiße Ware auf Rädern: Dresdner lässt andere seine Suppe auslöffeln

Seit anderthalb Jahren ist Thomas Sprung mit seinem Suppenrad in Dresden unterwegs. An drei Tagen in der Woche verkauft er seine hausgemachten Suppen.

Von Katrin Koch

Dresden - Coole Socke mit heißer Suppe: Seit anderthalb Jahren ist Thomas Sprung (60) mit seinem Suppenrad in Dresden unterwegs. An drei Tagen in der Woche verkauft der Ex-Sozialarbeiter an verschiedenen Standorten seine hausgemachten Suppen - für 5 Euro pro Portion.

Hat er alles zusammengeklappt, kann Thomas Sprung (60) mit seiner Suppenküche losradeln.
Hat er alles zusammengeklappt, kann Thomas Sprung (60) mit seiner Suppenküche losradeln.  © Stefan Häßler

"Ich hatte keinen Bock auf Wechselgeld - deshalb die runden fünf Euro. Und bei mir kann auch mit Karte gezahlt werden", sagt Sprung.

Ob Kartoffelsuppe, Ingwer-Möhren-Suppe oder Linsensuppe - "meine Frau Dörte kocht, ich verkaufe sie." Dafür ist er mit einem 400 Kilo schweren E-Bike samt Anhänger unterwegs - eine Sonderausstattung, die es in sich hat.

Im Anhänger befinden sich die großen Suppentöpfe, die mit Gas im Wasserbad heiß gehalten werden. Direkt hinter Sprungs Fahrradsitz befindet sich eine große Box, die zum Verkaufsstand samt Dach ausgeklappt werden kann. Gummibänder halten zwei Lautsprecher-Boxen an den Dachstangen. Mini-Kühlschrank und Schubfächer für Besteck und Mehrweg-Schüsseln sind eingebaut.

"Das Ganze funktioniert eigentlich wie eine Feldküche, nur dass ich zum Transport in die Pedale treten muss", sagt Sprung.

Sein Motto: "Wir brocken ein, Du löffelst aus." In seinen 30 Jahren als Streetworker, Sozial- und Familienarbeiter war es vermutlich eher andersherum.

Die Elaskon-Mitarbeiter freuen sich über das Gratis-Mittagessen, das der Chef spendiert.
Die Elaskon-Mitarbeiter freuen sich über das Gratis-Mittagessen, das der Chef spendiert.  © Stefan Häßler
Elaskon-Chef Tobias Schwald (41) löffelt begeistert seine Suppe aus.
Elaskon-Chef Tobias Schwald (41) löffelt begeistert seine Suppe aus.  © Stefan Häßler

Suppenrad kann auch für Feiern gebucht werden

Ganz schön schnelle mit der Kelle: Suppen-Kurier Thomas Sprung tischt auf, was seine Frau Leckeres gekocht hat.
Ganz schön schnelle mit der Kelle: Suppen-Kurier Thomas Sprung tischt auf, was seine Frau Leckeres gekocht hat.  © Stefan Häßler

Jeden Donnerstag bietet Sprung seine Suppen (Kartoffelsuppe gibt's immer) am Programmkino Ost in Striesen an. Die anderen Standorte wechseln, sind online (suppenrad.de) zu erfahren.

Bereits zum vierten Mal parkt Sprung seine mobile Suppenbar bei Schmierstoffhersteller Elaskon.

"Einmal im Quartal lade ich meine Mitarbeiter zur Mittagssuppe ein", verrät Chef Tobias Schwald (41).

Sprungs Suppenrad kann auch für Feiern gebucht werden.

Titelfoto: Stefan Häßler

