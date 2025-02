Mit Millionen-Aufträgen und neuem Gesicht: "Deutsche Werkstätten" lassen Krise hinter sich

Seine Vision: "Was Qualität angeht, macht den Deutschen Werkstätten niemand etwas vor. Doch bei unseren Prozessen können wir noch effizienter werden."

Doch davon hat sich das mittelständische Unternehmen offenbar nicht unterkriegen lassen und sich dem Negativ-Trend entgegenstellt: "Durch konsequente Restrukturierungsmaßnahmen hat sich das Unternehmen wirtschaftlich stabilisiert", teilten die "Deutschen Werkstätten" am Dienstag mit.

Infolge der Sanktionen brach dem auf Innenraum-Gestaltung spezialisierten Unternehmen ein wichtiger Kundenstamm weg: wohlhabende Yacht-Besitzer aus Russland. In der Folge musste rund ein Viertel aller Angestellten gehen.

Die "Deutschen Werkstätten" haben zwei neue Aufträge im Wert von 70 Millionen Euro erhalten. © Deutsche Werkstätten

Diese Prozessoptimierung kann der Betrieb im Rahmen neuer millionenschwerer Großprojekte auch direkt in die Praxis übertragen.

Für insgesamt 70 Millionen Euro seien die "Deutschen Werkstätten Hellerau" von internationalen Kunden jüngst beauftragt worden, die Innenräume mehrerer Luxus-Yachten zu gestalten, wie Pressesprecher Konstantin Kleinichen gegenüber TAG24 am Mittwoch erklärte.

Neben "vollen Auftragsbüchern" habe das Unternehmen noch einen weiteren Grund, um zuversichtlich in die Zukunft zu blicken.

Anfang Februar wurde man von der Handwerkskammer Dresden als "vorbildlicher Ausbildungsbetrieb" ausgezeichnet. Erst im August hätten acht Personen an den Standorten in Hellerau und Großröhrsdorf ihre Tischlerlehre begonnen.

Nach eigenen Angaben befinden sich von 350 Mitarbeitern derzeit insgesamt 45 in Ausbildung: "Eine Quote, die in der Branche heraussticht."