Deutscher Rap trifft Sächsische Kunst: Apache 207 und Luciano drehen Musikvideo in Dresden

Dresden - Zwei große Namen der deutschen Rap-Szene haben ihr neuestes Musikvideo vor fulminanter Kulisse in Dresden gedreht.

Rapper Apache 207 (27) kam für seine neue Single gemeinsam mit Kollege Luciano (30) nach Dresden. (Archivbild) © Hannes P. Albert/dpa

In der Nacht auf Freitag veröffentlichten die Künstler Apache 207 (27) und Luciano (30) ihre neue Single "Gesegnet". Im Musikvideo sind dabei nicht nur zwei coole Typen und schnelle Autos zu sehen, sondern auch kulturelle Highlights aus der sächsischen Landeshauptstadt.

Mit der Semperoper und der Gemäldegalerie wurden für den Videodreh zwei Schauplätze ausgewählt, die auf den ersten Blick wenig mit dem oftmals hart klingenden Deutschrap-Genre zu tun haben.

Doch genau darum sei es den Produzenten auch gegangen: Man habe den "Kontrast zwischen alter Hochkultur und moderner Jugendkultur" darstellen wollen, erklärte ein Sprecher der verantwortlichen "Umlaut Films GmbH" gegenüber TAG24 am Freitag. Gemeinsam mit dem Regisseur "Spectre Berlin" haben sie das viereinhalbminütige Musikvideo produziert.

Die Filmemacher zeigten sich dabei begeistert von der Zusammenarbeit mit den Dresdner Kultur-Institutionen: "Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass die Direktion der Dresdener 'Gemäldegalerie Alte Meister', die Staatlichen Kunstsammlungen Dresden und die Intendantin der Semperoper, im Gegensatz zu Ihren Kollegen in Berlin, das Potenzial und die gegenseitige Chance in der Zusammenarbeit gesehen und verstanden haben."

"Umlaut Films" hatte auch in der Bundeshauptstadt bei ähnlichen Einrichtungen ohne Erfolg angefragt - sehr zur Freude der Dresdner. Gedreht wurde in Elbflorenz übrigens in der Nacht auf den 18. Dezember.