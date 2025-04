80-Cent-Job: Diese Asylbewerber arbeiten in Dresden für einen Bruchteil des Mindestlohns

Dresden - Wusstet Ihr, dass in Dresden Asylbewerber für 80 Cent die Stunde arbeiten, in der Hoffnung bleiben zu dürfen? TAG24 besuchte fünf Geflüchtete während ihrer Schicht.

Sieben Nationen arbeiten hier an einem Tisch. © Thomas Türpe

Fünf Tage die Woche, fünf Stunden am Tag, 80 Cent die Stunde.

In aller Ruhe verrichtet Lucio Perez Saavedra (54) in der Holzwerkstatt in Prohlis seine Arbeit, verdient sich neben seiner Grundsicherung etwas dazu, lernt nebenbei Deutsch: "Ich bin dankbar, hier zu sein, will nicht zurück nach Venezuela. Auch in Zukunft wäre ein Job mit Holz gut."

Landsmann Enderson Quevedo Chinchill (28) brach sein Ingenieurstudium ab, um nach Deutschland zu kommen: "Es ist sehr kompliziert in Venezuela. Mein Sohn soll hier in die Schule gehen." Der Traum des jungen Vaters ist, Fahrer bei den DVB zu werden.

Drei Türen weiter arbeiten zehn Frauen aus sieben Nationen an einem Tisch, hören Radio. Sie sortieren Stoffe aus, nähen Kissen für Pflegeheime oder Stofftütchen für Schulkinder. Darunter die Tschetschenin Malika Terkhoeva (35).

"Meine Kinder sollen in Deutschland eine gute Zukunft haben", träumt die ausgebildete Krankenschwester und sechsfache Mutter.